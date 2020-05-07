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Amatör balıkçının oltasına dev trança takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

Muğla’da Erdem Yalçınkaya isimli amatör balıkçı, arkadaşlarıyla çıktığı balık avında 95 metre derinlikten 13 kilo 890 gram ağırlığında dev trança yakaladı.

Muğla’nın Marmaris İlçesi Karacasöğüt sahilinden bu sabah tekneyle denize açılan Ula Akyaka itfaiye çalışanı Erdem Yalçınkaya isimli amatör balıkçı arkadaşlarıyla balık avına çıktı. Yalçınkaya, yaklaşık 15 dakikalık bir uğraşın ardından Gökova Körfezi’nde yakaladığı dev trançayı teknesine aldı. Balığın büyüklüğünü denizin üzerine çıkınca fark eden balıkçıların sevinç çığlıkları ise kameralara yansıdı.

Erdem Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, "Karacasöğüt’ten sabah 5 gibi tekneyle açıldık. Saat 7:10 sıralarında balık oltama takıldı. Büyük bir balık olduğunu anladık. Fakat bu kadar büyük bir trança yakalayacağımı beklemiyordum. Sahte balık ve Slow Jig tekniği ile tutulan en büyük balıklardan bir tanesi olabilir. Yakaladığım dişi trançanın boyu 1 metre, kilosu ise 13 kilo 890 gram" dedi.

(İHA)

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