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Amatör boksör, muşta ve demir sopayla dövülerek öldürülmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:26 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan (35) cinayetiyle ilgili hazırlanan Adli Tıp Raporu’nda maktulün muşta ve demir sopayla dövülerek öldürüldüğü açıklandı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan (35) cinayetiyle ilgili hazırlanan Adli Tıp Raporu’nda maktulün muşta ve demir sopayla dövülerek öldürüldüğü açıklandı. Seyhan’ı öldürdükleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Savaş Akdağ (33) ve Birhan Durmuş (32) ise ikinci duruşmada suçlamaları yine kabul etmedi.
Ereğli ilçesinde 29 Nisan günü, amatör boksör Cüneyt Seyhan, Çiğdemli köyü mevkiindeki ormanlık alanda park halindeki aracının arka koltuğunda ölü bulundu. Dövüldükten sonra araca taşındığı tespit edilen Cüneyt Seyhan’ın ölümüyle ilgili, gece birlikte alkol aldığı arkadaşları Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş gözaltına alındı. Olay yerinde ele geçirilen muşta da incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Tutuklanan Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkemenin talep ettiği Adli Tıp Raporu’nda Cüneyt Seyhan’ın nasıl öldürüldüğü ayrıntılı olarak anlatıldı. Raporda, maktulün vücudundaki darp yaraları, sayıları ve nitelikleri ile muşta aletinin fiziki özelliklerinin incelendiği ifade edildi. Yapılan incelemede, Seyhan’ın alnı, dudağı, göz etrafı, sağ kulağı, sol elindeki yaraların dosyada delil olarak saklanan ‘muşta’ ile, başının arka kısmı, göğüs, sol el, sırt ve diz bölgelerindeki yaraların ise demir sopa veya çubuk ile darp edilmesi sonucu oluştuğu açıklandı.
Davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş’a rapor okunarak cinayeti nasıl işledikleri soruldu. Sanıklardan Savaş Akdağ, “Ben olayda ne muşta kullandım, nede demir sopa kullandım. Suç işleyen de ben değilim. Bana yönelik bir komplo kurulmuştur” diyerek tahliyesini talep etti. Benzer ifadelerde bulunan Birhan Durmuş da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, iki sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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