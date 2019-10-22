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Amatör boksörü döverek öldüren arkadaşları hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ı (35), birlikte alkol aldıktan sonra darp ederek öldürdükleri ve cesedi aracının arka koltuğuna bırakıp kaçtıkları iddiasıyla tutuklanan Savaş Akdağ (33) ve Birhan Durmuş (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ı (35), birlikte alkol aldıktan sonra darp ederek öldürdükleri ve cesedi aracının arka koltuğuna bırakıp kaçtıkları iddiasıyla tutuklanan Savaş Akdağ (33) ve Birhan Durmuş (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Ereğli'ye bağlı Çiğdemli köyü yakınlarında geçen 29 Nisan’da meydana gelen olayda, amatör boksör Cüneyt Seyhan, ormanlık alanda park halindeki otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Darp edildikten sonra araca taşındığı tespit edilen Cüneyt Seyhan’ın ölümüyle ilgili, gece birlikte alkol aldığı arkadaşları Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş gözaltına alındı. İki şüpheli, ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Savaş Akdağ ve Birhan Durmuş hakkında Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Birhan Durmuş, Savaş Akdağ ve ölen Cüneyt Seyhan'ın yakınları katıldı.
Mahkemede ifade veren Savaş Akdağ, ölen Cüneyt Seyhan’ı 15 yıldır tanıdığını kardeş gibi olduklarını söyledi. Olay günü köydeki evlerinin önünde birlikte alkol aldıklarını anlatan Savaş Akdağ, "Daha sonra üçümüz birlikte içki almaya gittik. Cüneyt ağabeyimin aracına bindik. Araç tek kapılıydı. Aracı o kullanıyordu. Cüneyt abi tuvalet ihtiyacının geldiğini söyledi, ağaçlık alana doğru ilerledi. Bu esnada Birhan şoför koltuğunda oturdu, ben ise ön tarafa geçtim. O esnada Cüneyt abi gelerek Birhan'ın yüzüne doğru yumruk attı. Cüneyt abinin elinde muşta denilen demir aleti gördüm. Birhan araç içinde Cüneyt abiye tekme attı. Birhan o sırada ön koltukta bulunan demir sopayı aldı, kafasına doğru bir kez vurdu. Cüneyt abi yere düştü, demir sopa ve tekme ile vurmaya devam ediyordu." dedi.
Birhan Durmuş da Asarlı köyü tepesinde birlikte alkol aldıklarını anlatarak, "Cüneyt tuvalet ihtiyacının geldiğini söyledi ve çalılıkların arasına gitti. Ben şoför mahaline oturmaya başladım. Aracın teybi ile oynarken sol kulağıma muşta ile Cüneyt vurdu. Ben sendeledim ve Cüneyt'e tekme attım. Daha sonra bayılmışım. Ayıldıktan sonra aracın sol arka tekerleğinin önünde Cüneyt’in başı tekerleğe yakın ayakları dik şekilde durduğunu gördüm. Hareket etmiyordu. Araçtan çıktım. Bu esnada Savaş’ın elinde sopa vardı. Ayakları ile Cüneyt’in yüzüne tekme atıyordu. Bunun üzerine ben Savaş’ı tuttum. Birlikte yere düştük. Savaş'a Cüneyt'i hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim. Kendisi, 'İnfazım var, hastaneye götüremem' dedi. Cüneyt'i arabanın arka koltuğuna koyduk. Cüneyt araçta tepki vermiyordu. Bizim eve geldik, bir süre evde durduktan sonra yola çıktık. Cüneyt'i evinin yakınlarında bir yere bıraktık, sonra ayrıldık" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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