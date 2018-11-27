Amatör denizci eğitimleri İskenderun'da başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce başlatılan, "Hedef 2023 Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında, Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitim programına başlandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi konferans salonunda düzenlenen eğitim semineri, "Denizci millet denizci ülke" ilkesi çerçevesinde ücretsiz olarak verilecek. Yüz yüze verilen görsel eğitimin ardından kursiyerler yazılı sınava tabi tutulacak.

2023'e kadar 1 milyon kişiye denizcilik kültürünü aşılanması hedeflenen çalışmada, kursiyerlere denizcilik eğitimi sonunda, Amatör Denizci Belgesi verilecek.

Uzakyol Kaptanı Abdurrahman Burak tarafından slayt görüntüleri eşliğinde anlatılan dersin ilk gününde kursiyerlere, Tekne Kısımları ve Donanımları, Teknede Yönler, Denizcilikte Yönler, Deniz Akıntıları, Rüzgar Yönleri, Teknelerin Rıhtımlara Yanaştırılma Şekli, Teknelerin Hızı, Tekneleri Demir Atacakları Yerler; Seyir Haritalarının Okunuş Şekli, Denizde Kullanılan Mesafe Birimi, Şamandıralar, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Acil Durumlarda Kullanılabilecek Olan Arama ve Kurtarma Vericisinin Bulunacağı Yerler, Tekne Kullanan Kişinin Bilmesi Gereken Sağlık ve Güvenlik İçin Öğrenmesi Gereken Temel İlk Yardım Bilgileri, Teknenin Emniyetle Geçişini Sağlayabilmek, Acil Durumlarda Yer Bildiren Telsiz Vericileri, Tekne Fenerleri gibi birçok başlıklarda bilgiler aktarıldı.

Etkinliğe, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir ve firmaların temsilcileri katıldı.

