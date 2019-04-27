İSTANBUL (AA) - Ahmet Zarifoğlu, istikrarlı bir şekilde dergi çıkarmanın zor bir şey olduğunu belirterek, "Dergi çıkaran özellikle amatör dergicilere gıpta ile bakıyorum. Çok zor bir iş inşallah hepsi muvaffak olur." dedi. Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi'nde okurlarla buluşan "10. Uluslararası Dergi Fuarı" devam ediyor. Fuar kapsamında Serçe Edebiyat'taki söyleşiye konuk olan Cahit Zarifoğlu'nun oğlu Ahmet Zarifoğlu ile eşi Elif Zarifoğlu, edebiyat meraklılarıyla bir araya geldi. Ahmet Zarifoğlu, dergi fuarlarının büyük emekler sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Dergi çıkarmak çok zor. Ben Cahit Zarifoğlu'nun oğluyum bu kadar zamandır edebiyat dünyasının içindeyim, buna rağmen gerçekten istikrarlı bir şekilde dergi çıkarmak, yazmak, yazı toplamak, basmak zor bir şey." şeklinde konuştu. Zarifoğlu, "Dergi çıkaran özellikle amatör dergicilere gıpta ile bakıyorum. Çok zor bir iş inşallah hepsi muvaffak olur." değerlendirmesinde bulundu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 18 yıl sonra yeniden Hatice hemşire, protez bacağıyla 14 kilometre pedal çevirdi Patlamada ölen fabrika sahibi toprağa verildi

Söyleşide, Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip olan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'ın hayatlarını konu alan "Yedi Güzel Adam" adlı dizi de konuşuldu. Dizide anlatılan olayların tam anlamıyla olmasa da çoğunlukla doğru ve gerçeğe yakın olduğunu ifade eden Zarifoğlu, babası Cahit Zarifoğlu'nun Rasim Özdenören ve Erdem Beyazıt ile birlikte dergi çıkardıklarını anımsattı. Tek sayı çıkarılan "Açı" dergisinin içindeki çoğu yazının Cahit Zarifoğlu'na ait olduğu söyleyen Zarifoğlu, şunları ekledi: "Bunun dışında kendileri dergi çıkarmaktansa ağırlıklı olarak çevredeki bilinen tanınan dergilere yazı vermeyi tercih etmişler. Mavera zaten dergi olarak başlı başına bir okul diyebiliriz. Birbirlerini yazı konusunda da maddi anlamda da sürekli desteklemişler. Babam bir süre Erdem amcaların evinde kalmış. Erdem amca ile çok yakın olduğu için onun ismini söylüyorum. Yazı konusunda da maddi manevi her anlamda birbirlerini hiç yalnız bırakmamışlar, sürekli desteklemişler."

- "Cahit Zarifoğlu, gençlere öncelik veren bir insan" Elif Zarifoğlu ise kayınpederi olan fakat hayattayken tanıma fırsatı bulamadığı Cahit Zarifoğlu'nun gençlere öncelik veren bir insan olduğunu, dergicilik alanında da gençlerin yanında olduğunu vurguladı. Zarifoğlu'nu eserlerinden ve şiirlerinden tanımaya çalıştığını dile getiren Elif Zarifoğlu, şöyle devam etti: "Cahit Zarifoğlu, hem topluma hem de sanata hizmet etmiş bir insan. Düz yazılarından topluma hizmet edişini görüyoruz, şiirlerinden de sanata olan bağlılığını, bu ikisi birbirinden ayrılıyor bence. Bu insanları edebiyat birbirine bağlamış olabilir ama daha sonra edebiyatın getirdiği insani bir ilişki de doğmuş. Onlar birbirinden hiç kopmamış farklı şehirlerdeyken de görüşmüşler. Erdem amca Cahit Zarifoğlu'na 'Sana ev tuttuk gel.' diyor mesela. Yani o zaman her şey az ve özmüş, bu nedenle birbirine bağlı kalmak da daha kolay oluyormuş. Arkadaşlıklar da, insanlık ilişkileri de, toplum da aynı şekilde. Her şey az ve öz o yüzden birbirlerine tutunuyorlar."