Amatör Futbol Kulüpleri Salgın Döneminde Destek Arayışında

Türkiye’de Corona virüsü salgını diğer dünya örneklerinde olduğu gibi sosyal hayatı derinden etkileyen izler bırakmaya devam ederken, futbol severler stadyumlara geri dönmeyi istiyor. Profesyonel spor kulüpleri seyircisiz futbol oynamaktan şikayetçi iken amatör spor kulüpleri de spor yapabilmek için saha, salon dahi bulamamaktan yakınıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de, bugünkü açıklamasında, maçların seyircili oynanması talebiyle ilgili olarak “Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz” dedi.

Özdemir, sahibi olduğu Limak Holding’in Kilis’teki çimento fabrikasını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün TFF Süper Kupa finali maçı oynanmasıyla birlikte 2019-20 Süper Lig Sezonu’nun ilk yarısındaki tüm maçların tamamlanmış olacağını dile getirdi. Sonrasında ise 16 Mayıs itibarıyla tüm ligleri sorunsuz tamamlamayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda hareket ettiklerini anlatan Özdemir, tüm liglerde maçları seyircili oynatmak istediklerini söyledi.

Özdemir, “Bizim hedefimiz ligleri seyircili oynatmak. Yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun değil, futbolcularımız ve kulüplerimizin yanı sıra hatta hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Ancak seyirciyle futbol maçları güzel oluyor. O yüzden ana hedefimiz bu. Ama hepimiz biliyoruz ki yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada pandemiyi yaşamaktayız. İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli. O yüzden Sağlık Bakanlığı ile bizim Sağlık Kurulumuz sürekli koordineli çalışmakta. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz. Mutluyuz ki pandemi sürecindeki çok kötü zamanlardan bugünlere geldik. Çok şükür vaka ve vefat sayıları düştü. Önemli derece aşı geldi ve hızla yapılmakta. Eğer aşılama sistemi hızlıca devam ederse, vefat ve vaka sayıları düşmeye devam ederse Sağlık Bakanlığı’nın da uygun görmesi halinde maçları seyircili oynatmayı isteriz. Bu, bizim dışımızda Sağlık Bakanlığının vereceği bir karar” açıklaması yaptı.