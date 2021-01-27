Amatör Futbol Kulüpleri Salgın Döneminde Destek Arayışında

Türkiye’de Corona virüsü salgını diğer dünya örneklerinde olduğu gibi sosyal hayatı derinden etkileyen izler bırakmaya devam ederken, futbol severler stadyumlara geri dönmeyi istiyor. Profesyonel spor kulüpleri seyircisiz futbol oynamaktan şikayetçi iken amatör spor kulüpleri de spor yapabilmek için saha, salon dahi bulamamaktan yakınıyor.
Corona virüsü salgınında ikinci dalganın yaşandığı Türkiye, haftasonunda sokağa çıkma yasağı uygulaması, sosyalleşme mekanlarını kapalı tutma ve toplu etkinliklere izin verilmemesi gibi önlemlerle pandeminin etkisini hafifletmeye çalışıyor.
Müzik, tiyatro, sinema gibi sanat dallarında işsiz sanatçıların artması, bu sanatçılar arasında intihar vakaları görülmeye başlanması, kapılarını kapatmak zorunda kaldığını açıklayan özel tiyatrolar, tamamen kapatılması planlanan sinema salonları gündemde.
Futbolda ise “normalleşme” talebi ön plana çıkıyor. Profesyonel futbol kulüpleri, statları seyircilere açma arayışı içerisinde görünüyor.
Özdemir: “Sağlık Bakanlığı uygun görürse seyircili maç oynatmak istiyoruz”
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de, bugünkü açıklamasında, maçların seyircili oynanması talebiyle ilgili olarak “Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz” dedi.
Özdemir, sahibi olduğu Limak Holding’in Kilis’teki çimento fabrikasını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün TFF Süper Kupa finali maçı oynanmasıyla birlikte 2019-20 Süper Lig Sezonu’nun ilk yarısındaki tüm maçların tamamlanmış olacağını dile getirdi. Sonrasında ise 16 Mayıs itibarıyla tüm ligleri sorunsuz tamamlamayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda hareket ettiklerini anlatan Özdemir, tüm liglerde maçları seyircili oynatmak istediklerini söyledi.
Özdemir, “Bizim hedefimiz ligleri seyircili oynatmak. Yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun değil, futbolcularımız ve kulüplerimizin yanı sıra hatta hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Ancak seyirciyle futbol maçları güzel oluyor. O yüzden ana hedefimiz bu. Ama hepimiz biliyoruz ki yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada pandemiyi yaşamaktayız. İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli. O yüzden Sağlık Bakanlığı ile bizim Sağlık Kurulumuz sürekli koordineli çalışmakta. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz. Mutluyuz ki pandemi sürecindeki çok kötü zamanlardan bugünlere geldik. Çok şükür vaka ve vefat sayıları düştü. Önemli derece aşı geldi ve hızla yapılmakta. Eğer aşılama sistemi hızlıca devam ederse, vefat ve vaka sayıları düşmeye devam ederse Sağlık Bakanlığı’nın da uygun görmesi halinde maçları seyircili oynatmayı isteriz. Bu, bizim dışımızda Sağlık Bakanlığının vereceği bir karar” açıklaması yaptı.
Amatör futbol kulüpleri “saha ve salon desteği” talep ediyor
Öte yandan sanat mekanları gibi özel spor işletmeleri de Corona virüsü salgını nedeniyle kapalı. Bu nedenle mahallelerinde çim saha işletmesi gibi alanlarda futbol oynayan amatörler de mağduriyet yaşadıklarını yetkili makamlara duyurma arayışında.
Başkentteki amatör futbol kulüplerinden birisi olan Piyangotepe Spor Kulübü Başkanı Ali Gölpunar da, pandemi koşullarında sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini anlatırken, “Ama ne hikmetse profesyonel ligler devam ediyor. Demek ki endüstriyel futbol pandemiyi yaymıyor, amatör kulüpler pandemiyi yayıyor” sözleriyle tepki gösterdi.
Ankara’da sorunlarını hep birlikte dile getirebilmek amacıyla Semt Kulüpleri Platformu’nu kurduklarını açıklayan Gölpunar, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “Semt Kulüpleri Platformu olarak diyoruz ki belediyelerin spor kulübü olmasın, spor kulüplerinin belediyeleri olsun. Bütün belediyeler kendilerine yakın bir spor kulübü kuruyor ve o kulüp etrafında kendi çarklarını döndürüyorlar. Bu ülkenin geleceği için gençlere yatırım yapmak zorundayız. Gençlere yatırım yapmanın yolu da semt kulüplerine yatırım yapmaktan geçiyor” dedi.
Amatör spor kulüplerine sahip çıkılmasıyla gençlere sahip çıkılmış olacağını belirten Gölpunar, bütün belediye başkanlarından özellikle spor çalışmalarını yürütebilecekleri saha ve salon desteği beklediklerini bildirdi. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelerden bütün amatör kulüplere eşit mesafeli şekilde destek olunmasını istediklerini söyleyen Gölpınar, amatör kulüpler olarak maddi ve manevi çöküş noktasında olduklarını işaret etti.