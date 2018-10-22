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Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Kırklareli 1'inci Amatör Ligi'nde Pehlivanköyspor ile Çiftlikköyspor karşılaşmasında klap krizi geçirirek hayatını kaybeden Pehlivanköyspor'ün takım kaptanı olan Gürkan Binli, Pehlivanköy ilçesinde Merkez Camii de kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kırklareli 1'inci Amatör Ligi'nde Pehlivanköyspor ile Çiftlikköyspor karşılaşmasında klap krizi geçirirek hayatını kaybeden Pehlivanköyspor'ün takım kaptanı olan Gürkan Binli, Pehlivanköy ilçesinde Merkez Camii de kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. İlçede taksicilik de yaptığı belirtilen evli ve 2 çocuk babası Binli'nin ani ölümü ailesi ve futbol dünyasında üzüntü yarattı.

FOTOĞRAFLI

Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü (2)Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü (2)Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü (2)Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü (2)

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