Amatör futbolcu maçta kalp krizinden öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kırklareli 1'inci Amatör Ligi'nde Pehlivanköyspor ile Çiftlikköyspor karşılaşmasında klap krizi geçirirek hayatını kaybeden Pehlivanköyspor'ün takım kaptanı olan Gürkan Binli, Pehlivanköy ilçesinde Merkez Camii de kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. İlçede taksicilik de yaptığı belirtilen evli ve 2 çocuk babası Binli'nin ani ölümü ailesi ve futbol dünyasında üzüntü yarattı.
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