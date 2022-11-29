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Amatör futbolcu neredeyse bacağını kaybediyordu! Kimse bu riskin farkında değil

29.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol sevilerek oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Birçok erkek için adeta terapi olarak görülen futbolun faydalı olduğu düşünülse de çok riskli durumlar yaratabiliyor. Futbol oynanırken yaşanan basit yaralanmalar uzuvların kesilmesine neden olabiliyor. Amatör futbolcu Dale Elliott'un futbol maçı sırasında başına gelenler nedeniyle neredeyse bacağı kesiliyordu.

Amatör futbolcu neredeyse bacağını kaybediyordu! Kimse bu riskin farkında değil

İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki Dale Elliott, amatör bir futbol maçı sırasında sol dizinin hemen altına gelen tekme darbesi aldı. Tekme sol dizinde kapalı bir kas demeti içinde şişmenin neden olduğu tıbbi bir acil durum olan kompartman sendromundan muzdarip olmasına neden oldu. Yaşanan durumların ardından ameliyata alınan Elliott, ameliyatta enfeksiyonla savaştı. Doktorlar bacağı siyah renge dönen Elliott'un bacağının kesilmeden kurtarılmasının çok şanslı olduğunu belirtti.

DAYANILMAZ ACI YÜZÜNDEN KUSTU

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Yarasını hatırlatan Bay Elliott, "Acıyı tarif edemem. Dayanılmazdı.'dedi. Elliott, hastanede görülmeyi beklemek için saatler harcadığını ve bir noktada katıksız acı yüzünden kustuğunu söylüyor. "Bana yanlara bile çarpmayan iki doz morfin verdiler. İşte o zaman durumun ne kadar ciddi olduğunu anladıklarını düşünüyorum."Bay Elliott sonunda bir yatağa kavuştu ama kendisine ameliyat için sekiz saat beklemesi gerektiği söylendi. Doktorlar sonunda Bay Elliott'a kompartıman sendromundan muzdarip olduğunu ve bacağının kesilmesi gerekebileceğini söylediler.

HIZLI TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

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Kompartman sendromu, kas kompartmanı olarak bilinen kapalı bir kas demetinde kanama veya şişmenin neden olduğu ağrılı ve potansiyel olarak ciddi bir durumdur.
Genellikle bacaklarda veya kollarda oluşur. Basınç, uzvun geri kalanına kan ve oksijen tedarikini daraltabilir ve o bölgedeki kaslara, sinirlere zarar verebilir. Kompartman sendromu tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir çünkü hızlı bir şekilde tedavi edilmezse kalıcı kas hasarına yol açabilir.

TEKRARDAN KOŞAMAYACAK

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Sağlık görevlileri Bay Elliott'un bacağını kurtarmayı başardıysa da, baskıyı azaltmak için yapılan ilk girişimler başarısız olduktan sonra bir dizi ameliyat geçirmesi gerekti. Bay Elliott, bacağı iyileştiğinde henüz ne yapabileceğini tam olarak bilmiyor, ancak tekrar futbol oynayamayacak, manuel araba kullanamayacak veya 'çocuklarıyla bisiklete binemeyecek'

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İki çocuk babası, ampütasyon tehdidinden kurtulmuş olsa da , Ekim ayı sonunda amatör bir oyunun tetiklediği, hayatını değiştiren çilesi henüz bitmedi. Ailesi, Elliott'un 'tekrar yürüyeceğini umduklarını' söylüyor. Elliott, yapılan ameliyatların ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Dale Elliott, tekrardan yürüyebilmek için üç aylık bir iyileşme ve rehabilitasyon sürecine girecek.

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