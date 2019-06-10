Amatör küme maçında sporcuların soyunma odasını bastılar

Bursa’da amatör kümede mücadele eden futbol takımlarının maçı olaylı bitti. Maçta yenilen takımın taraftarları rakip futbol takımının sporcularının soyunma odasını basarak, sporcuları darp etti. Futbolcular çevik kuvvet eşliğinde çıkarıldı.

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Spor Tesisleri’nde meydana geldi. Amatör kümede mücadele eden Yeni Karaman Spor Kulübü ile Hacivat Spor Kulübü arasında oynanan müsabaka 3-1 Yeni Karaman Spor’un galibiyeti ile bitti. Sonucu kabullenemeyen Hacivat Spor taraftarları maçtan sonra Yeni Karaman Spor’un futbolcularının soyunma odasını bastı. Sporcuları darp eden taraftarları polis ekipleri sakinleştirmekte güçlük çekince olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Polis ekiplerinin büyük çabası sonrası taraftarlar spor tesislerinden uzaklaştırılırken kimi taraftar da sporcuların geçiş güzergahlarında beklemeye başladı. Polis ekipleri soyunma odasında mahsur kalan sporcuları çevik kuvvet eşliğinde soyunma odalarından çıkarırken sporcuların darp raporu aldıkları ve taraftarlardan şikayetçi olacakları öğrenildi.



