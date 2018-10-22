AMATÖR LİG MAÇINDA 47 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KALP KRİZDEN ÖLDÜ

KIRKLARELİ 1'nci Amatör ligde mücadele eden Pehlivanköyspor takım kaptanı evli ve 2 çocuk babası Gürkan Binli (47), Çiftlikköyspor ile oynanan karşılaşması sırasında kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Binli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kırklareli 1'nci Amatör futbol liginde Pehlivanköyspor ile Çiftlikköyspor, Pehlivanköy ilçesindeki Pavli stadında karşı karşıya geldi. Maçın henüz 10'ncu dakikasında Pehlivanköyspor'ün takım kaptanı olan Gürkan Binli, kalp krizi geçirdi. Maçın hakemi oyunu durdurarak ambulans istedi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Binli, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Binli'nin aynı zamanda ilçe de taksicilik yaptığı öğrenildi. Gürkan Binli'nin cenazesi memleketi Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Merkez Camii de kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. 10 YILDIR TAKIM KAPTANIYDI Gürkan Binli, 1995 yılında Çerkezköyspor'da profesyonel futbolculuk kariyerine başlarken, Edirnespor, Pendikspor ve Lüleburgazspor formalarını giymişti. Profesyonel futbol hayatını 2008 yılında bitirdikten sonra Pehlivanköy?e dönen Binli, ilçesinin adını taşıyan Pehlivanköyspor'un 10 yıldır takım kaptanlığını yapıyordu. Binli'nin ölümü spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Görüntü Dökümü ------------------- -Evde helallik alınması -Cenazenin getirilmesi cami -Cenazeye katılanlar -Cenaze namazı -Cenazenin araca taşınması -Genel görüntüler Haber-KameraKIRKLARELİ,(DHA)-

