HABER

AMATÖR LİG MAÇINDA 47 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KALP KRİZDEN ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ 1'nci Amatör ligde mücadele eden Pehlivanköyspor takım kaptanı evli ve 2 çocuk babası Gürkan Binli (47), Çiftlikköyspor ile oynanan karşılaşması sırasında kalp krizi geçirdi.

KIRKLARELİ 1'nci Amatör ligde mücadele eden Pehlivanköyspor takım kaptanı evli ve 2 çocuk babası Gürkan Binli (47), Çiftlikköyspor ile oynanan karşılaşması sırasında kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Binli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kırklareli 1'nci Amatör futbol liginde Pehlivanköyspor ile Çiftlikköyspor, Pehlivanköy ilçesindeki Pavli stadında karşı karşıya geldi. Maçın henüz 10'ncu dakikasında Pehlivanköyspor'ün takım kaptanı olan Gürkan Binli, kalp krizi geçirdi. Maçın hakemi oyunu durdurarak ambulans istedi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Binli, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Binli'nin aynı zamanda ilçe de taksicilik yaptığı öğrenildi. Gürkan Binli'nin cenazesi memleketi Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Merkez Camii de kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. 10 YILDIR TAKIM KAPTANIYDI Gürkan Binli, 1995 yılında Çerkezköyspor'da profesyonel futbolculuk kariyerine başlarken, Edirnespor, Pendikspor ve Lüleburgazspor formalarını giymişti. Profesyonel futbol hayatını 2008 yılında bitirdikten sonra Pehlivanköy?e dönen Binli, ilçesinin adını taşıyan Pehlivanköyspor'un 10 yıldır takım kaptanlığını yapıyordu. Binli'nin ölümü spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Görüntü Dökümü ------------------- -Evde helallik alınması -Cenazenin getirilmesi cami -Cenazeye katılanlar -Cenaze namazı -Cenazenin araca taşınması -Genel görüntüler Haber-KameraKIRKLARELİ,(DHA)-

PARTNERÜnlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...Ünlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecekMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek
'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha

'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.