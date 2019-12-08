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Amatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 20:08 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde amatör takımların futbol mücadelesinde taraftarların arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Amatör Ligi’nde Yenice Cebecispor ile Karabük Köyüspor arasında oynanan karşılaşma sırasında, taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Amatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi: 1 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde amatör takımların futbol mücadelesinde taraftarların arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Amatör Ligi’nde Yenice Cebecispor ile Karabük Köyüspor arasında oynanan karşılaşma sırasında, taraftarlar arasında tartışma çıktı. Maç sırasında çıkan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tunay S. isimli şahıs yaralandı. Olay nedeniyle futbolcular da tribünlere koştu. Yaralı taraftar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çıkan kargaşa üzerine çevik kuvvet ve güvenlik görevlilere müdahale ederken, saldırgan gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi: 1 yaralı

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