Amatör olarak başladığı yazılımla dünyaya açıldı

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Matematik Bölümü mezunu Yasin Dağlı, amatör olarak yazılım alanında geliştirdiği akıllı rezervasyon sistemiyle dünyaya açıldı.

Dağlı, 2008 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra amatör olarak takvim ve planlama sistemleri üzerine bir çalışma yaptı. Kısa sürede KKÜ'de akademisyenlerin dikkatini çeken uygulama, hocalar tarafından ders programları için kullanılmaya başlandı.

Daha sonra uygulamayı ABD'de birçok üniversite ve kurumsal firmanın kullanımına sunan Dağlı, 2016 yılında rezervasyon sistemleri üzerine bir çalışma yapmaya karar verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı Ar-Ge desteğiyle çalışmalara başlayan Dağlı, bu yıl projeyi tamamladı.

"neatCal" ismi verilen rezervasyon sistemi, ABD'de günün ürünü seçildi, aynı ülkede kullanılabilirlik ve 2019'un yükselen yıldızı ödülü aldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca çalışabilen uygulamaya, ABD'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'ten bir şirket ortak oldu.