HABER

Amatör oyunculardan aksiyon filmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 35 kişilik amatör oyuncu ekibi, uyuşturucu ticaretini anlatan aksiyon filmi çekti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 35 kişilik amatör oyuncu ekibi, uyuşturucu ticaretini anlatan aksiyon filmi çekti. Viranşehir'de aralarında esnaf, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 35 kişi, uyuşturucu ticaretine dikkat çekmek amacıyla 'Kırmızı Taş' isimli aksiyon filmi çekti. Viranşehir'e yerleşen Suriye uyruklu Zakaria Saqr'ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekim ve montajı 9 ayda tamamlandı. Sosyal medyada yayınlanan fragmanı ile ilgi toplayan filmin görüntü yönetmenliğini yapan öğretmen Hüseyin Demirtaş, 'yerli ve milli' olarak tanımladığı çalışma ile insanları uyuşturucudan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
46 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’ten yola çıktı46 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’ten yola çıktı
Ordu’da heyelanOrdu’da heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Kayseri saldırısında cezalar belli oldu

Türkiye'yi sarsan saldırıya ceza yağdı

150 milyon yıldır ayakta! Karaca Mağarası görenleri büyülüyor

150 milyon yıldır ayakta! Büyüleyen güzellik

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Nisan ayında şaşırtan manzara

Nisan ayında şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.