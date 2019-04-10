Amatör telsizciler, Tük polisini dünyaya tanıtıyor

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında 18 kişiden oluşan amatör telsizciler grubu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) tahsis ettiği özel çağrı işaretiyle dünya genelinde yaptıkları telsiz görüşmeleriyle emniyet teşkilatını dünyaya tanıtıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce amatör telsizcilere polis teşkilatı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 gün boyunca etkinlikte kullanmaları için kendilerine özel olarak tahsis edilen 'TC 174 EGM' özel çağrı işaretiyle tüm dünyaya seslerini duyuruyorlar. Deprem, yangın, doğal afet ve birçok olayda başarılara imza atan amatör telsizciler, bu kez emniyet teşkilatı için özel çalışma yaptı. Türk amatör telsizciliğinin dünya genelinde saygınlığını daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen grup sözcüsü ve aynı zamanda A sınıfı amatör telsizci Alperen Çavuşlu, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından biz amatör telsizcilere özel olarak tahsis edilen 'TC 174 EGM' çağrı işaretiyle tüm dünyaya sesleniyoruz ve Türk polis teşkilatımızı tüm dünya ülkelerine tanıtıyoruz. Dünya genelinde 15 gün boyunca değişik modülasyonlarda SSB, CW (Mors), FT-8 dijital modülasyonlarda havada olacağız. Günde ortalama yaklaşık 3 bin kişinin dünya üzerinde sitemize ziyarette bulunduğu ve Amerika'dan Japonya'ya, Güney Afrika'dan Norveç ve çevre ülkelerine kadar görüşme fırsatı buluyoruz. Biz 18 kişiden oluşan radyo amatör telsizciler olarak böyle bir çalışma yaparak polis teşkilatımızı en iyi şekilde dünya ülkelerine tanıtma fırsatı buluyoruz. Bugün Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıl dönümüne özel olarak yaptığımız 15- 20 dakikalık görüşmeler içerisinde 24 dünya ülkesine ulaştık ve teşkilatımızı tanıttık. 15 gün boyunca devam edecek etkinliğimizde bizlere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce özel tahsis edilen özel çağrı işaretimiz olan 'TC 174 EGM' ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

