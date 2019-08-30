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Amatör tiyatrocular kadın cinayetlerine dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

DÜZCE’de amatör tiyatro oyuncuları, Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldüğü anın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyaya yayınlanmasına dikkat çekmek için mini bir oyun sergiledi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de amatör tiyatro oyuncuları, Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldüğü anın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyaya yayınlanmasına dikkat çekmek için mini bir oyun sergiledi. Bir kafetreryada sergilenen oyunda, oyunculardan biri rol gereği sevgilisi olan kadına şiddet uygularken, başka bir masada oturan erkek oyuncu video çekiyor. Şiddet gören kadının arkasında oturan başka bir kadın ise olayı ayırmaya çalışırken, videoyu çekene tepki gösterip, polis ile ambulansı aramasını söylüyor. 'SEYİRCİ SEVERİZ AMA BU OLAYLARA SEYİRCİ KALINMASIN' Amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, “Son zamanlarda kadına şiddetle ilgili çok üzücü olaylar yaşanıyor. İnsanların duyarsızlığı, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demesi, bunu internette kullanmaya çalışmaları gibi. Biz de buna dikkat çekmek istedik. İnsanların bu tip olaylara seyirci kalmasını istemiyoruz. Biz seyirci seven tiyatrocular, bu olaylara seyirci kalınmasını istemiyoruz. Her zaman annelerimizin, ablalarımız ve kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi. 'KURTARANIMIZ OLMASADA BİR GÖRÜNTÜMÜZ MUTLAKA OLACAK' Oyunculardan Merve Şahin de “Emine Bulut vakasında gördüğümüz gibi insanlar polisi yada ambulansı aramak yerine video çekiyorlar. Bu konuya dikkat çekmek istedik. Emine Bulut cinayeti gösterdi ki kurtaranımız olmasa da görüntümüz mutlaka sosyal medyada görünecektir” diye konuştu.

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