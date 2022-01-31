Amatör ve profesyonel müzisyenler için en iyi bağlama ve saz çeşitleri

Kökenini Orta Asya'dan alan telli çalgılar, çıkardığı melodi ile dinleyenleri adeta büyüler. İyi bir ustanın çaldığı bağlamanın sesi, insanı bambaşka yerlere götürür. Yörelere ve sazların boyutlarına göre değişik isimler verilen çalgı; kopuz, dombra, çöğür, tar, ikitelli, tambura, çura ve saz isimleriyle anılır. Saz çalmak isteyenler genellikle ''En iyi saz hangi ağaçtan yapılır?'' diye merak eder. En güzel melodi veren sazlar ladin, ardıç, kestane, dut ve maun ağacından yapılır. Saz çalmak istiyor ve en iyi saz markaları hangileridir merak ediyor musunuz? İşte sizin için seçmiş olduğumuz birbirinden güzel saz ve bağlama çeşitleri!

Bağlama alırken nelere dikkat edilir?

İlk olarak sazda kullanılan ağacı öğrenmek gerekir. Sazın iç ve dış rengine bakarak kaplama yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

Kapağı deforme olmamalı. Ayrıca kalınlığının ve hizasının her yerde aynı olması gerekir.

Bağlama sesinin çıktığı saz kafesi her sazda bir ya da iki tane mutlaka olmalı. Saz alırken saz kafesinin varlığına özen gösterin.

Bağlama üzerinde bulunan teller tahtaya temas etmemeli, belirli bir aralık bulunmalı.

1. Set arayanlara: Kısa Sap Saz Bağlama Seti

Saz çalmaya başlamak isteyenler için her şeyin düşünüldüğü bu enstrüman setinde gerekli tüm ekipmanlar mevcut. Bağlama metodu sayesinde kolayca bağlama çalmayı öğrenebilir, dinleyenleri kendinize hayran bırakabilirsiniz. Saz çalma esnasında tellere vurma işlemi için kullanacağınız tezene sayesinde sazı çalarken parmaklarınız yara olmaz. Kaliteli malzemeden üretilen saz ise dinleyenlere eşsiz bir melodi sunar. Akort cihazı sayesinde kolayca akort yapabilirsiniz. Sazın zarar görmemesi ve kolayca taşımanız için set içinde kılıf da yer alır. Kaliteli bir kısa saplı saz arayışındaysanız bu ürün tam size göre!

2. Profesyonel müzisyenlere: Yılmaz Müzik Evi Kısa Saplı Sahne Sazı

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Profesyonel olarak çalmak için bağlama marka tavsiyesi isterseniz kısa saplı bu saz tam size göre! Türk halk müziği konserinde dinleyenlere eşsiz bir saz melodisi dinletmek için yapmanız gereken tek şey, sazı satın almak. Sedef işlemeli ve gül burgulu bağlama, size eşsiz bir müzik deneyimi yaşatabilir. Dut ağacından yapılan bağlama, harika bir melodi ortaya çıkarır. Sahnelerinizde yüksek ses performansına ulaşmak için en doğru tercih, Yılmaz Müzik Evi Kısa Saplı Saz olabilir. Tekne kısmında bulunan ekolayzer özelliği ile sesleri değiştirerek istediğiniz müziğe uygun hale getirebilirsiniz.

3. Yeni başlayanlar için uzun saplı saz: Lore Uzun Saplı Bağlama Seti

Saz çalmaya yeni başlayacaksanız bu seti mutlaka incelemelisiniz. Ön kapağı ladin, sap ve tekne kısmı ise gürgen ağacından üretilen saz, başarılı bir müzik performansı sergiler. Çift ses çıkışı bulunan saz, anlaşılır ve başarılı bir melodi sunar. Setin içinde sazla birlikte gönderilen saz kılıfı ile sazınızı kolayca taşıyabilir ve dışarıdan gelecek darbelere karşı koruyabilirsiniz. Sette bulunan eğitim videosu sayesinde saz çalmayı öğrenebilirsiniz. Saz ile birlikte gönderilen yedek tel, kopma ve kırılma gibi durumlarda imdadınıza yetişir. Mızrap sayesinde parmaklarınızı acıtmadan kolayca saz çalabilirsiniz.

4. Cura arayanlara: Manuel Raymond Cura

Yörüklerin yöresel çalgısı Cura, Akdeniz ozanları tarafından çalınır. Küçük boyu ile bilinen çalgı, yaklaşık 55-60 cm ebadında üretilir. Cura; altı, beş, dört, üç ya da iki telli olarak üretilir. Curaların kendine has ve özgün bir melodileri olur. Özellikle küçük çocuklar saz öğrenmek istediklerinde ilk olarak cura öğrenmeleri önerilir. Satışa sunulan Manuel Raymond Cura'nın ön kapağı ladin, gövdesi ise dut ağacından üretilir. Toplam 23 perde bulunan sazda, kullanılan malzemeler birinci sınıf ürünlerden seçilir. Siz de cura satın alarak çocuklarınızı sevindirmek istiyorsanız ürüne mutlaka göz atmalısınız!

5. Yeni başlayanlar için kısa saplı saz: Lore Kısa Sap Bağlama Saz

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Yeni başlayanlar için set halinde satılan saz, içinde enstrümanı çalmak için gerekli tüm eşyaları barındırır. Çift ses çıkışı bulunan saz, yüksek ve anlaşılır melodisiyle istenilenin üzerinde performans sergiler. Setin içerisinde saz çalmayı kolaylaştıran mızrap, kolayca taşımanızı sağlayacak su geçirmez taşıma çantası ve tellerinde herhangi bir sorun olduğunda kolaylıkla değiştirmek için yedek tel bulunur. Ladin ve gürgen ağaçlarından üretilen saz oldukça kaliteli bir tını ortaya çıkarır. Siz de saz çalmayı öğrenmek istiyorsanız Lore Kısa Sap Bağlama Saz Seti'ni mutlaka inceleyin!

6. Özel yapım saz arayanlara: C&M Bağlama

Teknesi ardıç ağacından elde edilen bağlama, birinci sınıf malzeme kullanılarak üretilir. Özel olarak tasarlanan bağlama, eşsiz bir melodi ortaya çıkarır. Bağlamanın kapağı ladin, sapı ise akgürgen ağacından elde edilir. Klavyesi abanoz ağacından üretilen bağlama, sedef işlemeli burguları ile diğer sazlardan ayırılır. Sapında bulunan özel işlemeleri ile dikkatleri üzerine çeken çalgı hem kulağa hem göze hitap eder. Özel tasarım bağlamayı satın alarak sevdiklerinizi eşsiz melodilerle kendinize hayran bırakabilirsiniz. Üstelik sazın yanında yedek tel ve taşıma çantası da hediye olarak gelir.

7. Profesyoneller için: Aycan Müzik Kısa Saplı Saz

Sırada, çalarken kendinizi çok özel hissedeceğiniz bir saz var. Parlak polyester dış görünümüyle dikkat çeken saz, çıkardığı melodi ile dinleyenleri kendine hayran bırakır. Teknesi ceviz, kapağı ladin, sapı akgürgen, burgusu ve klavyesi ise abanoz ağacından üretilen saz, birinci sınıf kaliteli malzemesiyle kullanıcısıyla buluşur. Tüm ritimleri en doğru ve en kaliteli haliyle dinleyiciye aktaran bağlama, profesyonel müzisyenler için biçilmiş kaftan. Bağlama ile birlikte hediye olarak gönderilen tezene ile sazı kolayca çalabilirsiniz. Taşıma çantası sayesinde sazı zarar görmeden ve kolayca taşıyabilirsiniz.

8. Elektro bağlama arayanlara: Kabil Müzik Elektro Bağlama

Kelebek ağacından özel olarak üretilen bağlama, en doğru tonları ve melodileri ortaya çıkarır. Burguları abanoz ağacından elde edilen saz, şık görünümüyle dikkatleri üzerine toplar. Elektro bağlama farklı ses tonlarını harmanlayarak dinleyenlere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatır. Saz üzerinde bulunan necarman manyetik ile tonlamaları kusursuz halde sergileyebilirsiniz. Üzerinde bulunan tüm aksesuarları birinci sınıf kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bağlama, su geçirmez kılıfı ve jack kablosu ile birlikte gönderilir. Siz de profesyonel bir müzisyenseniz ve elektro bağlama arayışındaysanız Kabil Müzik Elektro Bağlama tam size göre.

9. Siyah inci: MCK AKADEMİ SAZ EVİ Divan Bağlama

Siyah rengi ve özel tasarımı ile dikkat çeken bağlamada jack girişi bulunur. Tel seviyesi düşük olan sazın çalması ise oldukça rahat. Parlak kaplama dış yüzeyi ile sazı çalarken kendinizi çok özel hissedeceksiniz. En doğru tonlara basmanızı sağlayacak bağlamanın sesi oldukça gür tonda çıkar. Tüm malzemeleri birinci sınıf ürünlerden seçilen bağlamayı uzun yıllar ilk günkü gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. MCK AKADEMİ SAZ EVİ markasıyla satışa sunulan bağlamanın yanında taşıma çantası, yedek tel takımı ve tezene hediye olarak gönderilir.

10. Kalite arayanlar için: Göl Müzik Kısa Kol Bağlama

Profesyonel olarak saz çalıyor ve kaliteli bir bağlama arıyorsanız bu ürün tam size göre! En iyi bağlamalar arasında yer alan kısa saplı bağlama, dinleyenlere müzik ziyafeti vermenizi sağlar. Kızıl ardıç ağacından özel tasarım olarak üretilen bağlamanın eşsiz tınısıyla sevdiklerinize mini konser verebilirsiniz. Teknesinde ve sap kısmında özel işlemeler yer alır. Kullanılan tüm malzemeleri birinci sınıf ürünlerden seçilir. Klasik sazdan vazgeçemiyor ve üst düzey kaliteyle üretilmiş bir saz deneyimi yaşamak istiyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.



