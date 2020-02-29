Amazon 1 milyondan fazla ürüne satış yasağı koydu

Çin’de başlayan Koronavirüs’ünden şimdi de Avustralya’dan İran’a bir çok hükümet etkileniyor. Ülkeler virüsün yayılmaması için okulları kapatıyor, etkinlikleri durduruyor ve tıbbi malzeme stokluyorlar. Bu haftanın başında da İtalya, Avrupa’nın en büyük salgınıyla mücadele ederken antibakteriyel jeller ve hijyen maskeleri için internette fiyatların fahiş artmasına karşı bir soruşturma başlattı.

Bir fiyat karşılaştırma sitesi, Amazon’daki maskeler için normalden daha yüksek sunulan fiyatların örneklerini inceledi ve çok çarpıcı olan sonuçlarla karşılaştı. Amazon’da daha önceden 10 $ olan N95 maskeleri için,128 $ fiyat isteyen satıcıların var olduğu ortaya çıktı. Son zamanlarda maskeler için satıcı ortalama fiyatı 41,24 $ olarak görünüyor.

Bir Amazon sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin ürün bilgilerinin doğru olması gerektiği için “Fiyat politikasında müşteri güvenini zedeleyecek tekliflere yer yok,” dedi. Ayrıca Şirket, listelerin otomatik ve manuel olarak gözden geçirilmesi ile fiyat artışlarını ve yanlış talepleri izlediklerini belirtti.