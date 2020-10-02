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Amazon: 20 bin çalışanımız koronavirüse yakalandı

02.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Çalışanlarını korumak için yeterli önlem almamakla eleştirilen Amazon, bu yılın Mart ayında salgının ortaya çıkmasından bu yana yan kuruluşu Whole Foods'la beraber 20 bin çalışanının Covid-19 olduğunu açıkladı.

Amazon: 20 bin çalışanımız koronavirüse yakalandı

Amazon, bu yılın Mart ayında salgının ortaya çıkmasından bu yana yan kuruluşu Whole Foods'la beraber 20 bin çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Bu rakam, dünya çapında 1 milyon 370 bin kişiyi istihdam eden Amazon ve Whole Foods şirketleri çalışanlarının yüzde 1,44'ünü oluşturuyor.

Şirket daha önce çalışanları, sendikalar ve siyasetçiler tarafından işçilerinin sağlığını tehlikeye atmakla suçlanmıştı.

Fakat internet alışveriş devi çalışanları arasında hastalık oranının beklenenden düşük olduğunu söylüyor.

Amazon salgın süresince evlerinde mahsur kalan tüketicilerin taleplerini karşılayabilmek için hizmetlerini sürdürdü.

Hizmetlerine ara vermemek bir internet ticareti şirketi açısından çok da karlı oldu ve dünyanın en zengin adamı olan kurucusu Jeff Bezos'un servetini dah ada artırdı.

Teknoloji devinin satışları Haziran sonuna kadarki üç ay içinde yüzde 40 artışla 88,9 milyar dolar hacmine ulaşırken şirketin o çeyrekteki karları da kurulduğu 1994 yılından bu yana en yüksek düzeyi olan 5 milyar 200 milyona çıktı.

Salgının internet alışverişinde yarattığı patlama Amazon patronu Bezos'un servetini daha da artırdı

'Enfeksiyon oranı düşük'

Amazon, bloguna koyduğu paylaşımda, çalışanların yaşları ve yaşadıkları coğrafyada geçerli enfeksiyon oranları dikkate alındığında, genel nüfusla aynı oranda olsaydı 33 bin 952 çalışanının hasta olması gerektiğini ama bu sayının 20 binin altında kaldığı tezini ileri sürdü.

Hastalanan Amazon çalışanlarına ilişkin rakamlar mevsimlik işçileri ve iş dışında virüsü kapanları da kapsadığı da not edildi.

Şirket salgına karşı "150 kural uyguladığını ya da değişiklik yaptığını", çalışanlarına 100 milyon maske dağıttığını ve dünyanın her yerinde şirkete ait mekanlarda ateş ölçme uygulamasına gidildiğini de bildirdi.

Sosyal mesafe önlemleri ve ek hijyen kurallarının uygulandığını kaydeden Amazon her bir şirket mekanının yaklaşık bir buçuk saatte bir dezenfekte edildiğini kaydetti.

Amazon diğer şirketleri de personeliyle ilgili Covid-19 istatistiklerini açıklamaya davet etti.

Bloga konulan notta "Bu bilgi diğer büyük şirketler tarafından açıklanacak rakamlarla kıyaslandığında önemi daha iyi anlaşılacaktır" denildi.

Amazon'la çalışma koşulları, planlama ve çevre politikaları alanlarında bir çok konuda mücadele eden Athena adlı bir ittifak yetkilileri, şirketle ilgili verileri yakından incelemeye çağırdı.

İttifakın yöneticisi Dania Rajendra "Amazon Covid-19'un kontrolsüz bir yangın gibi yayılmasına göz yumdu" diye konuştu.

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