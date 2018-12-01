Amazon'a soruşturma açıldı!

Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Amazon’un online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığını araştırmaya yönelik soruşturma başlattı.

Almanya Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, “Aldığımız birçok şikayetten dolayı, Amazon’un satıcılara karşı pazardaki pozisyonunu kötüye kullanıp kullanmadığını inceleyeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

Kartel Dairesi, satıcıların bilgilerini kullanmayı, ödemeleri askıya almayı ve açıklama yapmadan satıcıların hesaplarını bloke etmeyi de Amazon’un satıcılara karşı uygulamaları olarak gösterdi.

Amerika'da ise durum biraz Avrupa ülkelerinden farklı işlemekte. Aldığınız ürüne göre 1-3 ay gibi sürelere ulaşabilen iade süreleri mevcut. Bilinçli tüketici ile bilinçsiz olanı ayırt etmeyi hedefleyen Amazon'un anlaşılan başı belada.

Dünya çapında 300 milyondan fazla aktif abonesi bulunan Amazon, zaten bu tür işlemleri yapay zeka algoritmaları ile gerçekleştirmekte. Kişiler geri dönüş sağladığında ise iş bire bir iletişime dönüyor ve hesapların iadesi sağlanabiliyor.

Eğer sizde aktif bir Amazon kullanıcısıysanız bu konularda biraz daha dikkatli olmanızı öneririz.

Kaynak: Teknolojioku

