HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak

Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Online satış devi Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde artan satışlarının ardından ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak

Şirket tarafından yapılan açıklamada, işe alınacakların paketleme, kargo ve sipariş takibi gibi operasyonel birimlerde istihdam edileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni alınacak 100 bin kişinin dönemsel değil, yarı ve tam zamanlı olarak istihdam edileceği vurgulandı.

Salgın döneminde market alışverişleri de dahil online alışverişe olan ilginin artmasıyla birlikte nisan ve haziran aylarında şirket gelirlerinin önemli ölçüde yükseldiği kaydedildi.

Amazon'un depolarını denetleyen Alicia Boler Davis, şirketin ABD'nin Detroit, New York, Philadelphia ve Louisville, Kentucky gibi işçi bulmasının zor olabileceği bazı şehirlerinde 1000 dolar işe başlama ikramiyesi teklif ettiği bilgisini paylaştı.

Şirket, nisan ve mayıs aylarında 175 bin personel alımı daha yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Berlusconi taburcu edildi!Berlusconi taburcu edildi!
YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
Bu transfer bir soygundur
Bu transfer bir soygundur
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Diğer Haberler
Berlusconi taburcu edildi!
Berlusconi taburcu edildi!
40 yıl önce öldürülen genç kızın katili tespit edildi!
40 yıl önce öldürülen genç kızın katili tespit edildi!
İngiltere Başbakanı Johnson oğlu için düzenlediği gizli vaftiz törenine tepki
İngiltere Başbakanı Johnson oğlu için düzenlediği gizli vaftiz törenine tepki
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan 'savaş' açıklaması!
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan 'savaş' açıklaması!
'Batık iki İngiliz gemisinde yüzlerce mühimmat bulduk'
'Batık iki İngiliz gemisinde yüzlerce mühimmat bulduk'
Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu?
Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.