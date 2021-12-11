Amazon ağır bir cezayla karşı karşıya

Cezayı açıklayan yetkili bir basın açıklamasında Amazon şirketinin İtalyan aracılık hizmetleri pazarında “mutlak hakimiyet” konumunda olduğunu kaydetti. Cezayı veren AGCM, Amazon’un eylemlerinin süreleri ve neden oldukları etkiler göz önüne alındığında “özellikle ciddi” olduğunu düşündüğü için yüksek para cezası uyguladığını söyledi. Para cezasına ek olarak, Amazon’dan FBA satıcılarının yararlandığı ayrıcalıkları, diğer kurallara ve yasalara uymaları koşuluyla tüm üçüncü taraf satıcılara vermesini talep etti. Bu standartları bir yıl içinde tanımlaması ve yayınlaması gerekecek.

Bir Amazon sözcüsü, yaptığı açıklamada, şirketin karara “kesinlikle katılmadığını” ve temyize gideceğini söyledi. FBA üyesi olmayan satıcıların, Amazon’un lojistik hizmetlerini kullanmak zorunda kalmadan Prime avantajlarına erişmelerini sağlayan Satıcıdan Gönderilen Prime (SFP) hizmetini kullanabileceğini de belirtti. Şirket “İtalyan Rekabet Kurumu’nun (ICA) kararına kesinlikle katılmıyoruz ve temyize gideceğiz.

Önerilen para cezası ve çareler haksız ve orantısızdır. İtalya’daki Amazon yıllık satışların yarısından fazlası KOBİ’lerden geliyor ve onların başarısı iş modelimizin merkezinde yer alıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ürünlerini hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak satmak için birden fazla kanala sahiptir: Amazon, bu seçeneklerden yalnızca biridir” gibi ifadelere yer verdi.

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