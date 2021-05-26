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Amazon asırlık film şirketi MGM'yi satın alıyor

26.05.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon, Hollywood'un köklü film stüdyolarından Metro Goldwyn Mayer'i 8,5 milyar dolara satın alıyor.

Amazon asırlık film şirketi MGM'yi satın alıyor

Video akış hizmetlerinde Amazon Prime, Netflix ve Disney arasındaki rekabetin daha da kızışması bekeniyor.ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) e-ticaret devi Amazon, Metro Goldwyn Mayer (MGM) film stüdyolarını 8,45 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı. Amazon bu satın alımla, video akış (streaming) hizmetleri alanında son yıllarda giderek kızışan rekabette konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Amazon'un 200 milyon aboneli video akış hizmeti Prime Video ile Netflix ve Walt Disney gibi şirketler arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Apple da TV+ hizmetiyle pazar payını büyütmeye çalışıyor.

Amazon Prime Video'nun Başkan Yardımcısı Mike Hopkins anlaşmayla ilgili olarak, "Bu anlaşmanın gerçek mali değeri, derin kataloğundaki saklı hazinedir. Bu hazineyi MGM'nin yetenekli ekibiyle birlikte yeniden tasarlayıp geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Açıklamada MGM'nin film yapımcılığında yaklaşık bir asırlık geçmişinin bulunduğuna işaret edilerek Amazon'un MGM'nin mirasının ve film kataloğunun korunmasına ve müşteri erişiminin geliştirilmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

1924'te kurulan ve altın renkli kükreyen aslan logosuyla bilinen MGM, Hollywood'da büyük bir şirkete bağlı olmayan az sayıdaki bağımsız film stüdyolarından biriydi. MGM, James Bond filmlerinin yanı sıra aralarında "Ben Hur", "Rocky" ve "Robocop"un da bulunduğu 4 bini aşkın film ve diziyi içeren dev bir arşive sahip bulunuyor.

Koronavirüs nedeniyle sinemaların uzun süredir kapalı olması film endüstrisine de ağır darbe indirirken evden izlenen video akış hizmetleri önem kazandı. Amazon kendi yapımları ve lisans alımları için yaptığı harcamayı 7,8 milyar dolardan geçen yıl 11 milyar dolara yükseltmişti.

MGM ile yapılan anlaşma, Amazon'un dört yıl önce 13,7 milyar dolara organik ürünler satan süpermarket zinciri Whole Foods'dan sonraki en büyük yatırımı olacak.

dpa,rtr/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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