Amazon asırlık film şirketi MGM'yi satın alıyor

Video akış hizmetlerinde Amazon Prime, Netflix ve Disney arasındaki rekabetin daha da kızışması bekeniyor.ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) e-ticaret devi Amazon, Metro Goldwyn Mayer (MGM) film stüdyolarını 8,45 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı. Amazon bu satın alımla, video akış (streaming) hizmetleri alanında son yıllarda giderek kızışan rekabette konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Amazon'un 200 milyon aboneli video akış hizmeti Prime Video ile Netflix ve Walt Disney gibi şirketler arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Apple da TV+ hizmetiyle pazar payını büyütmeye çalışıyor.

Amazon Prime Video'nun Başkan Yardımcısı Mike Hopkins anlaşmayla ilgili olarak, "Bu anlaşmanın gerçek mali değeri, derin kataloğundaki saklı hazinedir. Bu hazineyi MGM'nin yetenekli ekibiyle birlikte yeniden tasarlayıp geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Açıklamada MGM'nin film yapımcılığında yaklaşık bir asırlık geçmişinin bulunduğuna işaret edilerek Amazon'un MGM'nin mirasının ve film kataloğunun korunmasına ve müşteri erişiminin geliştirilmesine yardımcı olacağı kaydedildi.