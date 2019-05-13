Amazon ayrımcılık davalarıyla gündemde

ABD’nin en büyük internet satış firması Amazon, "dini ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle üç Müslüman çalışanı tarafından mahkemeye verildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Amazon’un Minnesota Shakopee deposunda çalışan Somali kökenli üç Müslüman kadının, kendilerine dini ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla e-ticaret şirketine dava açtı.

Dava dilekçesinde, Amazon’un "Müslüman işçiler için düşmanca bir ortam oluşturarak ibadet etmeleri için yer ve zaman ayırmadığı, Müslümanları, beyaz işçilere göre rutin olarak daha az tercih edilir işlerde görevlendirdiği" şikayetleri yer aldı.

Dilekçede ayrıca Somali ve Doğu Afrikalı işçilerin, beyaz işçilere verilen terfi ve eğitimden mahrum bırakıldığı ve eşya paketlemek gibi daha ağır işlerde çalıştırıldığı savunuldu.

Kadınların avukatı Nabiha Makbul, müvekkillerinin her gün atılma korkusuyla işe gittiklerini belirterek "Amazon, Minnesota'daki en büyük işverenlerden biri ve bu işçiler üzerinden milyarlarca para kazanıyor ama onları yasalarca temin edilen temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor." ifadesini kullandı.