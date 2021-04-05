HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Amazon bazı şöförlerinin idrarını şişelere yapmak zorunda kaldığını kabul etti

Amazon bazı şöförlerinin idrarını şişelere yapmak zorunda kaldığını kabul etti

05.04.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Internetten alışveriş devi Amazon, dağıtım yapan şöförlerinin zaman zaman idrarlarını plastik şişelere yapmak zorunda kaldığını söyleyen ABD'li bir siyasetçinin sözlerini yanlış bir şekilde yalanladığı için özür diledi.

Amazon bazı şöförlerinin idrarını şişelere yapmak zorunda kaldığını kabul etti

Internetten alışveriş devi Amazon, dağıtım yapan şöförlerinin zaman zaman idrarlarını plastik şişelere yapmak zorunda kaldığını söyleyen ABD'li bir siyasetçinin sözlerini yanlış bir şekilde yalanladığı için özür diledi.

Wisconsin eyaletinden Demokrat Partili siyasetçi Marc Pocan, bir Twitter mesajında Amazon'un hesabını etiketleyerek "Çalışanların sendikalaşmasını engelleyip idrarlarını şişelere yapmalarına zorlarken, saatte 15 dolar ücret vermek sizi ilerici yapmaz" yazmıştı.

Amazon'un resmi Twitter hesabından verilen yanıttaysa "Bu doğru olsa, kimse bizim içim çalışmazdı" denildi.

https://twitter.com/repmarkpocan/status/1374890264658120709

Şirket şimdiyse, şöförlerin idrarlarını şişelere yapmak zorunda kaldığını gösteren kanıtların ortaya çıkmasının ardından özür diledi ve "Pocan'a bir özür borçluyuz. Tweet doğru değildi. Büyük şöför sayımızı hesaba katmadı ve yanlış bir şekilde ikmal merkezlerimize odaklanıldı" denildi.

Mesajda ayrıca, ikmal merkezlerinde çalışanların "istedikleri an" kullanılabilecekleri onlarca tuvalet olduğu da belirtildi.

Los Angeles'taki çalışanlar, Alabama'daki işçileri destekledi.

Haber kuruluşları sayısız Amazon çalışanının, mesaideyken idrarlarını plastik şişelere yapmaktan başka çareleri kalmadığı yönündeki sözlerine yer verdi. Ayrıca hem ikmal merkezlerindeki hem de dağıtım şöförlerinin zorlu çalışma koşulları aktarıldı.

Amazon'un üst düzey yöneticilerinin bu durumdan haberdar olduklarını gösteren şirketin iç yazışmaları da artaya çıktı.

Amazon'un geri adım attığı açıklamada ayrıca "Şöförlerin bazen trafikte ve kırsal yollarda tuvalet bulmakta zorlandığını biliyoruz ve bu durum özellikle Covid nedeniyle umumi tuvaletlerin kapanmasıyla yoğunlaştı" denirken, sorunun "sektör genelinde uzun süredir devam ettiği ve çözmek istedikleri" vurgulandı.

Amazon delivery vehicles in Miami

Pocan ise Amazon'un özrünü reddetti ve "Bu benim meselem değil, yeterince saygı ve haysiyetle davranmadığınız işçilerinizin meselesi. TÜM işçilerinize yarattığınız yetersiz çalışma koşullarını kabul edererk işe başlayın ve herkesin sorunlarını çözün. Ve sonunda da müdahale etmeden, sendikalaşmalarına izin verin" dedi.

Bessemer, Alabama'daki Amazon çalışanları geçen hafta sendikalaşma için oylama yapmıştı. Amazon'un şiddetle karşı çıktığı sendikalaşma oylamasının sonuçları gelecek hafta alınacak. Sonuç evet çıkarsa, bu Amazon çalışanlarının ABD'deki ilk sendikası olacak.

Amazon ABD'deki diğer sendikalaşma çabalarına karşı mücadelesinde başarılı olmuştu, ancak şirketin Avrupa tesislerinin çoğu sendikalı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

'Tek gecelik' ilişkilere dair önemli araştırma!

'Tek gecelik' ilişkilere dair önemli araştırma!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

İçinde insan kanı olan 'şeytan ayakkabısı' toplatılıyor!

İçinde insan kanı olan 'şeytan ayakkabısı' toplatılıyor!

Endonezya’daki sel felaketinde can kaybı 70’e yükseldi

Endonezya’daki sel felaketinde can kaybı 70’e yükseldi

Aşı zaferi: İngiltere’de can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok

Can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.