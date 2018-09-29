Amazon beklentileri ne derece karşıladı?

Sanırım teknoloji gündemini takip edip de Amazon ismini duymayan pek yoktur. Dünya perakende devi kısa süre önce Apple’ın ardından 1 trilyon dolar değere ulaşan ikinci şirket olmuştu.

Amazon kısa bir süre öncesine kadar ülkemizde hizmet vermemesine karşın, hayli popüler bir e-ticaret kanalıydı. Ülkemizdeki pek çok kişi, fiyatları, ürün politikası ve hizmet kalitesi nedeniyle diğer ülkelerde hizmet veren Amazon sitelerini tercih ediyordu.

Amazon, bu senenin başlarında Türkiye pazarına girmeyi düşündüğünü açıklamıştı. Nitekim bu açıklamanın ardından Amazon Türkiye için geri sayım başlamış oldu. Biraz gecikmeli de olsa Amazon Türkiye, Eylül ayı itibariyle resmen hizmet vermeye başlamış oldu.

Amazon nedir, ne değildir?

Öncelikli olarak basit bir açıklamada bulunalım. Amazon nedir? Sadece bir satıcı mıdır, yoksa aynı zamanda bir üretici midir?

Amazon ilk olarak bir e-ticaret sitesi olarak kurulmuştu. Sonrasında dünya perakende devlerinden biri haline dönüşen şirket, pek çok sektörde boy göstermeye başladı. Bugün akıllı hoparlörlerden, elektronik kitap okuyuculara, tabletlere kadar geniş bir hizmet ağına sahip.