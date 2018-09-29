Amazon beklentileri ne derece karşıladı?

Sanırım teknoloji gündemini takip edip de Amazon ismini duymayan pek yoktur. Dünya perakende devi kısa süre önce Apple’ın ardından 1 trilyon dolar değere ulaşan ikinci şirket olmuştu.
Amazon kısa bir süre öncesine kadar ülkemizde hizmet vermemesine karşın, hayli popüler bir e-ticaret kanalıydı. Ülkemizdeki pek çok kişi, fiyatları, ürün politikası ve hizmet kalitesi nedeniyle diğer ülkelerde hizmet veren Amazon sitelerini tercih ediyordu.
Amazon, bu senenin başlarında Türkiye pazarına girmeyi düşündüğünü açıklamıştı. Nitekim bu açıklamanın ardından Amazon Türkiye için geri sayım başlamış oldu. Biraz gecikmeli de olsa Amazon Türkiye, Eylül ayı itibariyle resmen hizmet vermeye başlamış oldu.
Amazon nedir, ne değildir?
Öncelikli olarak basit bir açıklamada bulunalım. Amazon nedir? Sadece bir satıcı mıdır, yoksa aynı zamanda bir üretici midir?
Amazon ilk olarak bir e-ticaret sitesi olarak kurulmuştu. Sonrasında dünya perakende devlerinden biri haline dönüşen şirket, pek çok sektörde boy göstermeye başladı. Bugün akıllı hoparlörlerden, elektronik kitap okuyuculara, tabletlere kadar geniş bir hizmet ağına sahip.
Amazon’u bu kadar özel kılan şey ise müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor oluşu. En azından Amazon Türkiye açılana kadar bu durum, bu şekildeydi. Fakat Amazon Türkiye’nin açılmasıyla birlikte bazı şeyler de değişmiş gibi görünüyor.
Genel olarak kullanıcılar Amazon’un Türkiye’ye gelmesini 2 sebepten ötürü istiyorlardı. Birincisi daha düşük bir fiyat politikası. İkincisi ise kaliteli hizmet anlayışı. Fakat Amazon Türkiye bu iki seçeneği de şimdiye kadar kullanıcılarına sunamadı.
Amazon Türkiye beklentileri karşılamadı
Söz konusu Amazon gibi bir dev olunca, haliyle beklentiler çok yüksekti. Beklentilerin bu kadar yüksek olması bir dizi hayal kırıklığını da beraberinde getirdi.
Genel beklenti, Amazon’daki ürünlerin piyasa fiyatının yüzde 5 ile yüzde 10 daha altına satılması yönündeydi. Nitekim yurtdışındaki Amazon sitelerinde pek çok ürün bu skalada satılmakta.
Fakat işler ülkemizde, yurt dışında olduğu gibi gitmedi. Bakıldığında hali hazırda hizmet veren e-ticaret siteleriyle, Amazon.com.tr arasında fiyat açısından pek de bir fark olmadığı anlaşıldı. Nitekim bu durum kullanıcılar üzerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Gerçi biz Türkiye halkı olarak hayal kırıklıklarına alışkınız. Keza kısa süre önce Türkiye’de ilk şubesini açan Xiaomi Mi Store’da da büyük hayal kırıklığı yaşamıştık. Adamlar dışarıda 500 dolara sattıkları telefonu Türkiye’de 5400TL’den satmaya çalıştılar. Neyse bu başka bir yazının konusu, biz şimdilik Amazon Türkiye’ye dönelim.
Hizmet kalitesi de beklenilen seviyede değil
Sözlük sitelerini takip edenler, sol frame’deki rezalet başlıklarına alışkındır. Amazon Türkiye’nin bu tarz başlıklarla gündeme gelmeyeceği düşünülüyordu. Fakat daha hizmet vermeye başlayalı 1 ay olmasına karşın, Amazon Türkiye rezaleti adı altında açılan başlıklar adeta gündeme abone oldu.
Müşteriler sürekli uygun fiyata aldıkları ürünlerin, iptal edilmesinden ve fiyatın yanlış girildiği ile ilgili gelen bilgilendirme mesajlarından şikayetçiler. Amazon gibi bir dev bile, müşterilerini bu şekilde mağdur edebiliyorsa, ülkemizdeki e-ticaretin halini siz düşünün.
Bir müşteri 3.000TL ile taksitli alışveriş yapıyor. Bu limit kartından düşülüyor. Sonrasında Amazon işlemin yanlış olduğunu belirterek iptal ediyor ve çekilen meblağ taksit taksit her ay karta iade ediliyor. Üstelik Amazon.com.tr bu mağduriyet için kılını bile kıpırdatmıyor.
Açık konuşmak gerekirse, bizim merakla beklediğimiz Amazon bu değildi. Böyle Amazon olacağına, hiç olmasın daha iyi.
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