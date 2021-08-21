Amazon büyük mağazalar açmayı planlıyor

Wall Street Journal Ohio ve California’nın olası yerler olarak belirlendiğini söyledi ancak Amazon Wall Street Journal’ın iddiaları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Konuya yakın kaynaklara dayanan Wall Street Journal’ın haberine göre Amazon’un açacağı mağazaların 2 bin metrekarenin üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağı ve en iyi tüketici markalarından ürünler sunacağı belirtildi. Amazon’un hangi markaları sunacağının net olmadığı ancak özel etiketli ürünlerin belirginleşeceği bekleniyor.

Ancak perakende analistleri GlobalData’nın genel müdürü Neil Saunders, Amazon’un perakendeciliğe geçişinin bu tür mağazacılığın öldüğünü söyleyenlere rağmen mantıklı olacağını söyledi.

Amazon’un planlarının başarılı bir mücadele şansı olacağını söyleyen Mr. Saunders ayrıca mağazaların büyük mağazalara göre çok daha küçük olacağını ve başarısız alışveriş merkezlerinden ziyade yaya trafiğinin iyi olduğu yerlerde olacağını söyledi.

Mr. Saunders Amazon’un gelecekte çevrim içi alışverişindeki büyümenin yavaşlayabileceğini öngördüğünü söyledi.

Bay Saunders, “Amazon, perakendenin geleceğinin çok kanallı olduğunu biliyor. Çoğu tüketici hala mağaza ve interneti bir arada kullanarak alışveriş yapıyor” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Mağazalar, Amazon’un teklifini sergileme konusunda çok daha iyi bir iş çıkarmasına yardımcı olacak.

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