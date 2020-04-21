Amazon çalışanları ağır risk altında!

Böylece hasta olduğunun farkında olmayan ancak kısa süre belirtileri göstermeye başlayacak çalışanlar, vücut ısılarında meydana gelen küçük değişimlerle tespit edilebilecek. Ardından da şirket içindeki test merkezinde çalışanlara Covid-19 testi yapılacak. Böylece söz konusu çalışanlar için henüz sert semptomlar ortaya çıkmadan hastalığı erkenden teşhis etmek ve erken tedavi uygulamak mümkün olacak. Bunun da çok sayıda çalışanın hayatını kurtarabileceği hatırlatılıyor.

Amazon, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan krizde, internete yoğunlaşan alışveriş talebini karşılamak için 100 bin yeni çalışan işe aldığını duyurmuştu. Şirketin çalışanları arasında bugüne kadar 50 kişide koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Amazon çalışanları için termal kameralar kuruyor

Amazon, çalışanlar arasında semptom göstermeyen ve pozitif olduğunu bilmeyen 300’e yakın çalışan olduğunu tahmin ediyor. Bu kişilerin, virüsü yaymaması için depolarda çok sıkı hijyen kuralları uygulanıyor. Şimdi termal kameralar sayesinde de olası belirtiler gösterebilecek çalışanlar hızla tespit edip tedavi almaları sağlanacak.

Amazon ayrıca Avrupa’da çok hızlı yayılan virüsün şirket çalışanlarına bulaşmaması için Fransa’daki 6 merkezini 20 Nisan’a kadar geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

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