Amazon çalışanları Bezos'un evinin önünde eylem yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada vatandaşlar eve kapanırken, internet üzerinden siparişlerde yoğunluk yaşanıyor.

İnternet siparişlerinin en yoğun olduğu şirketlerin başında ise ABD'li e-ticaret şirketi Amazon geliyor. Şirket, artan siparişlere yetişmek için binlerce kişiyi işe alırken, çalışanlar salgın sürecinde yeterince sağlık önlemi alınmaması nedeniyle şirkete tepkili.

Bu nedenle dün bir grup Amazon çalışanı, çalışma ortamının iyileştirilmesi, koruyucu ekipman ve risk ödemesi taleplerini dile getirmek için şirketin kurucusu Jess Bezos'un Washington DC'de bulunan 23 milyon dolarlık evinin önünde protesto düzenledi.

9 çalışan, Bezos'un evinin önüne devasa bir grafiti çizerek 'Amazon çalışanlarını koru' yazdı.

Bu sırada bölgeye polisin de geldiği ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığı öğrenildi.

Eylem sırasında Bezos'un evinde olup olmadığı bilinmezken, Washington Post muhabiri evde bir hareketlilik gözlemlenmediğini bildirdi.

23 Nisan'da ABD'de 350'den fazla Amazon çalışanı koronavirüse karşı güvensiz çalışma ortamını protesto etmek amacıyla greve gitmiş, işçiler, haklarını şirketten alana kadar grevi sürdüreceklerini açıklamıştı.