Amazon çalışanlarına bildiri yolladı: Artık maske takmanıza gerek yok

Bununla birlikte, eyalet veya yerel yasalar tarafından zorunlu kılınırsa maskeler yine zorunlu hale gelebilir. Aktarılanlara göre bildiride “Aşılar ABD genelinde evrensel olarak mevcut ve aşılama oranları artmaya devam ediyor, bu da önceki maske politikamıza geri dönmeyi mümkün kılıyor.” ifadelerine yer verildi.

AMAZON SÖZCÜSÜ DOĞRULADI

Bir Amazon sözcüsü şirketin aşılı çalışanlar için maske zorunluluğunu kaldıracağını doğruladı. Amazon’un Kovid-19 güvenlik önlemlerini değerlendirmeye devam edeceğini ve yönergelerini halk sağlığı yetkilileri ve tıp uzmanlarından gelen tavsiyelerle değiştireceğini vurguladı. Ağustos ayında şirket, Kovid-19 vakalarındaki artışa yanıt olarak hem aşılı hem de aşısız çalışanlar için maske zorunluluğu politikasını eski haline getirdi.

Görünüşe göre Amazon, çocuklar da dahil olmak üzere neredeyse herkes için aşılar kullanılabilir hale geldikçe, işçiler için güvenlik yönergelerini yavaş yavaş gevşetiyor.

Aşılama çalışmaları ile hayatın normale dönmesi beklenen bir şeydi. Ancak bazı hamleler belki biraz erken geliyor olabilir. Yine de şirketin önlemleri çok fazla gevşetmesini istemeyen bir kesim de mevcut. Ancak şirket, çalışanları için bildiriyi yayınlamış durumda.

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