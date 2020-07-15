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Amazon çalışanlarının el yıkama süreleri, performans kotalarını etkilemeyecek

15.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

E-ticaret devi Amazon, koronavirüs salgını sırasında depo çalışanların el yıkamak için tuvalette geçirdikleri ek sürenin "verimlilik puanlarını etkilemeyeceğini" açıkladı.

Amazon çalışanlarının el yıkama süreleri, performans kotalarını etkilemeyecek

E-ticaret devi Amazon, koronavirüs salgını sırasında depo çalışanların el yıkamak için tuvalette geçirdikleri ek sürenin "verimlilik puanlarını etkilemeyeceğini" açıkladı.

Şirket kuralları uyarınca izin verilen sürenin dışında işinin başından ayrılan çalışanlar, verimlilik kotalarını dolduracak kadar puan alamazlarsa işten çıkarılabiliyor.

Koronavirüs salgını sırasında gelirlerini büyük ölçüde artıran Amazon'un avukatları, Mart ortasından beri bu kuralların yürürlükte olduğunu, el yıkamak için geçirilen sürenin kotada dikkate alınmadığını söyledi.

Şirket dün çalışanlarına yeniden bildirimde bulunduğunu açıkladı.

'Baskıcı ve tehlikeli kurallar'

Amazon'un "baskıcı ve tehlikeli kurallarının" çalışanlar arasında virüsün yayılması riskini artırdığı suçlamasıyla şirkete dava açan bazı çalışanlar, bu uygulamadan haberleri olmadığını belirttiler.

Staten Adası'ndaki altı çalışan adına açılan davanın avukatlarından Frank Kearl, personelin "kendilerini olağanüstü baskı altında hissettiğini, hasta olmalarına rağmen işe gelmek zorunda kaldıklarını ve temel hijyen ihtiyaçları için tuvalete gitmemek pahasına çalıştıklarını" söyledi.

Amazon'un avukatları ise Mart ortasında beri çalışma koşullarına ilişkin 150 kadar kuralın değiştirildiğini ve depolarda iş güvenliği için toplam 800 milyon dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı.

Şirket daha önce çalışanlarını 'koronavirüs salgınını suistimal etmekle" suçlamıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=RfF87Dl2\_5w&feature=youtu.be

Forbes'a göre 182 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un yüzde 11,1 hisseye sahip olduğu şirket depo çalışanlarına yönelik muamelesi nedeniyle ABD'li senatörler ve kamuoyu tarafından eleştiriliyordu.

Amazon hisseleri salgın sırasında internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla geçen hafta itibarıyla yüzde 56 değer kazanmıştı.

Mart ve Nisan 2020'de 175 bin ilave personel alan Amazon'un çalışanlarına 500 milyon dolar ikramiye dağıtacağı açıklanmıştı.

Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos, Washington Post ile ticari kullanım için roket geliştiren uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'in de sahibi.

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