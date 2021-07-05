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Amazon CEO'su Jeff Bezos bugün görevinden ayrıldı

05.07.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e devredeceğini duyurmuştu. Bezos bugün, tam da şirketi kurduktan 27 yıl sonra Amazon'daki CEO'luk görevinden ayrıldı.

Amazon CEO'su Jeff Bezos bugün görevinden ayrıldı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CEO'luk görevini bugün Andy Jassy'e bıraktı. Bezos ise şirketin yönetim kurulu başkanı oldu.

Bezos, daha önce Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi özellikle seçtiklerini bildirmişti.

Amazon ise 2 Şubat günü, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK KALACAK

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine ise Andy Jassy'nin geleceği belirtilmişti.

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JEFF BEZOS'UN YENİ HEDEFİ UZAY

Halihazırda dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Jeff Bezos'un yeni hedefi ise uzaya çıkmak.

Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'in 20 Temmuz'daki insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacak.

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5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kuran Bezos'a kardeşi Mark Bezos ve ABD’li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk eşlik edecek.

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Amazon Jeff Bezos
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