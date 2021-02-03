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Amazon CEO’su Jeff Bezos Görevinden Ayrılıyor

03.02.2021 03:33 | Son Güncelleme:
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Amazon CEO’su Jeff Bezos Görevinden Ayrılıyor

Online perakende devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos CEO görevini bırakarak bundan böyle şirketin İcra Kurulu Başkanı olacağını açıkladı

Online perakende devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos CEO görevini bırakarak bundan böyle şirketin İcra Kurulu Başkanı olacağını açıkladı. Öte yandan Amazon’dan yapılan açıklamada, şirketin üçüncü kez arka arkaya satış geliri rekoru kırdığı ve ilk kez bu çeyrekte satışlarının 100 milyar doları geçtiği belirtildi. Yaz döneminde hayata geçirilmesi planlanan geçiş süreci sonunda şirketin yeni CEO’su Bulut Bilişim Bölümü başkanı Andy Jassy olacak.

Harvard İşletme Fakültesi mezunu Jassy, 1997 yılında Amazon’da çalışmaya başlamış ve Amazon Web Hizmetleri’ni (AWS) kurarak milyonlarca kişinin kullandığı bir bulut platformu haline getirmişti.

Teknik ayrıntılara hakim olmasıyla bilinen Jassy’nin bu göreve gelmesi Amazon’un web hizmetlerine verdiği önemin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bezos bundan 27 yıl önce Amazon’u internet üzerinden kitap satan bir şirket olarak kurmuştu. Bezos, Amazon’un web sitesinden yaptığı açıklamada “Yönetim Kurulu Başkanı olarak Amazon’un önemli girişimlerine müdahil olacağım” dedi, Bezos aynı zamanda yardım organizasyonu Day 1 Fund, çevre organizasyonu Bezos Earth Fund, uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, 2013 yılında satın aldığı Washington Post gazetesi ve diğer tutkularına zaman ayıracağını kaydetti.

57 yaşındaki Bezos, bunun emeklilik anlamına gelmediğini söyledi.

Finans piyasası verilerini inceleyen Refinitiv araştırma şirketine göre Amazon’un net satışları tatil sezonunda uzmanların tahmini olan 119,7 milyar doları geçerek 125,56 milyar doları buldu.

Amazon’un e-satışları Corona virüsü salgını nedeniyle tüketicilerin online alışverişi tercih etmesi sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar arttı. Birçok mağaza bu dönemde kapılarını kapatmak zorunda kalırken Amazon satışlara yetişebilmek için 400 bin kişiye daha istihdam sağladı.

Eylül ayına kadar 19 binden fazla Amazon çalışanı Corona virüsüne yakalandı. Bazı çalışanlar bu durumu protesto ederek tesislerin kapatılması çağrısı yaptı. Amazon’un Bessemer ve Alabama depolarında çalışan işçiler ise sendikalaşma planları yapıyor.

Amazon finans bölümü başkanı Brian Olsavsky, gazetecilere yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğinde Corona virüsünden kaynaklanan maliyetin 2 milyar dolar olmasını beklediklerini bildirdi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde bu rakam 4 milyar dolardı. Şirket bir dizi Corona virüsü önlemi aldı, ayrıca Başkan Joe Biden’ın da aralarında olduğu yönetimden yetkililere çalışanlarını kendi imkanlarıyla aşılama konusunda istekli olduklarını bildirdi.

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