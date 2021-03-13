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Amazon: Cinsel kimlikleri akıl hastalığı gibi sunan kitapları satmayacağız

13.03.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Amazon: Cinsel kimlikleri akıl hastalığı gibi sunan kitapları satmayacağız

Amazon, cinsiyetleri ve cinsel kimlikleri bir akıl hastalıkları gibi sunan kitapları satmayacağını duyurdu. Şirket ABD Kongresi'ne yazdığı mektupta "Belirmi içerikleri satmama hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Amazon, cinsiyetleri ve cinsel kimlikleri bir akıl hastalıkları gibi sunan kitapları satmayacağını duyurdu.

Şirket ABD Kongresi'ne yazdığı mektupta "Belirmi içerikleri satmama hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Amazon mektubu, Cumhuriyetçi bir senatörün muhafazakâr bir yazarın kitabının neden kaldırıldığı yönündeki sorusuna yanıt olarak gönderdi.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi LGBT ayrımcılığını yasaklayan bir tasarı geçirmişti.

Ancak Eşitlik Yasası'nın hala Senato'dan geçmesi gerekiyor. Şu ana dek Senato'da 50 sandalyeye sahip Cumhuriyetçi üyelerden hiç biri yasaya destek vereceğini söylemedi.

Amazon Ryan Anderson'ın 2018'de basılan "When Harry Became Sally- Harry, Sally Olduğunda" adlı kitabını internet mağazaları, e-book ve sesli kitap platformlarından kaldırmıştı.

Amazon'un kitabı 21 Şubat'ta kaldırmasından kısa süre sonra Cumhuriyetçi Senatörler Marco Rubio, Josh Hawley, Mike Braun ve Mike Lee, bir mektup yollayıp, şirketten kararın açıklanmasını istemişti.

Amazon ise verdiği yanıtta senatörlere "tüm perakendeciler ne tür bir seçki sunacakları konusunda kararlar verir" dedi ve şöyle devam etti;

"Müşterilerimize tüm siyasi yelpazede, çok farklı görüşler bulunan içerikler sunuyoruz. Sattığımız içeriği dikkatle değerlendiriyoruz ve düzenli olarak gözden geçiriyoruz. LGSTQ+ kimliğini bir akıl hastalığı gibi gösteren kitapları satmama kararı aldık"

Amazon, kitabın dağıtımcısına önceden bildirim yapıldığını ve kitabın "içerik kurallarını ihlal ettiği için" kaldırıldığının bildirildiğini de vurguladı.

Senatör Anderson ve Encounter Kitap ortak açıklamalarında kararı eleştirdi ve "önemli konulardaki tartışmaları kapatmanın hiçbir yarar sağlamayacağı" belirtildi.

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