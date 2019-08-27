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Amazon.com.tr'de okula dönüş indirimleri başladı!

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ALIŞVERİŞ  | 27.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

14 kategoride yüzde 65'e varan indirimlerin sunulduğu Okula Dönüş kampanyası 8 Eylül'e kadar sürecek.

Amazon.com.tr'de okula dönüş indirimleri başladı!

Amazon.com.tr, 14 kategoride yüzde 65'e varan indirimlerin sunulduğu Okula Dönüş kampanyası başlattı.

14 ayrı kategoride akıl almaz indirimler!

Amazon, okulların açılmasıyla artan kırtasiye ve okul eşyaları ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanya başlatan şirket, anne ve babaları da unutmadı. Ofis eşyaları, oyuncaklar, elektronik aletler, moda ve spor dahil olmak üzere binlerce ürünün dahil olduğu 14 kategoride yüzde 65'e varan indirimlerin sunulduğu kampanya, 8 Eylül'e kadar Amazon.com.tr'de devam edecek.

AMAZON

İndirimler, söz konusu tarihe kadar devam elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine, moda ve spor kategorilerine kadar binlerce üründe geçerli olacak.

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AMAZON

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