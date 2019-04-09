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Amazon.com.tr’nin üç gün sürecek olan ‘Bahar Fırsatları’na geri sayım başladı

leyla.kader leyla.kader
ALIŞVERİŞ  | 09.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

10-12 Nisan tarihleri arasında elektronikten modaya, mutfaktan oyuncağa birçok farklı kategorideki ürün Amazon.com.tr’nin Bahar Fırsatları’na özel indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Amazon.com.tr’nin üç gün sürecek olan ‘Bahar Fırsatları’na geri sayım başladı

Amazon.com.tr, yüzde 60’a varan indirimler ve anlık tekliflerin yanı sıra 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti de sunacak.

Amazon.com.tr’nin 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği Bahar Fırsatları kampanyasına geri sayım başladı. Üç gün boyunca oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı 'Bahar Fırsatları’ özel indirimi, günlük ve saatlik özel tekliflerin yanı sıra kampanya boyunca yüzde 60’a varan indirimlere sahne olacak. 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmetiyle fırsatların keyfini katlayacak kampanyaya Amazon.com.tr/firsatlar ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Amazon.com.tr’nin 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği bu özel kampanya kapsamında, oyuncaktan beyaz eşyaya, mutfak aletlerinden mobilyaya, elektronikten spor&outdoor ürünlerine, ev tekstilinden anne bebek kategorisi ve modaya kadar tüm ürünlerde geçerli olacak. Müşteriler, tüm ihtiyaçlarını veya uzun süredir almak istedikleri ürünleri, Amazon.com.tr’nin üç gün sürecek alışveriş festivali kapsamında yüzde 60’a varan indirimli fiyatlarla temin edebilecek.

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