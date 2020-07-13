Amazon’daki ormansızlaşma bir yılda yüzde 25 arttı

Bilim insanları yok edilen ormanlardaki hayvanların da habitatlarının yok oluşuyla gelecek yıllarda yaşanması muhtemel bir çevre felaketine karşı uyardı. PARİS'İN ON KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YOK OLDU Brezilya hükümetinin yayımladığı resmi istatistiklerde Amazon’daki orman kaybının geçen yıla oranla yüzde 25 arttığı görüldü. Bununla birlikte, dünyanın akciğerlerinin en kötü yılını yaşadığı bu yılın ilk yarısında Paris’in on katı büyüklüğündeki (3 bin 69 kilometrekare) bir alanın yok olduğu ortaya konuldu. 25 MİLYON OTOMOBİLE EŞDEĞER KARBON SALINIMI Ulusal Uzay Araştırma Enstititüsü’ne (INPE), ait verilerde Haziran ayı ormansızlaşmanın art arda yükseldiği 14. ay oldu. 2020’nin ilk yarısında Amazon'daki ormansızlaşma ve yangınlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artışla, yıllık 25 milyon otomobilin emisyonuna eşdeğer 115 milyon metrik ton karbondioksit saldı. BOLSONARO ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA Brezilya’da Haziran kuru mevsimin başlangıcına işaret ediyor. Ülkenin devlet başkanı Jair Bolsonaro, önlem almadığı gerekçesiyle büyük çaplı ormansızlaşma ve yangınlar nedeniyle eleştiriliyor. Bolsonaro, şimdi uluslararası otoritelerin baskısı altında bulunuyor.

Amazon ormanlarındaki yıkım Haziran 2019'a kıyasla bu Haziran ayında yüzde 10,7 arttı ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Brezilya temsilciliği başkanı Mariana Napolitano, Bolsonaro’nun üzerindeki baskının artacığını belirterek, “Ormansızlaşma verileri tek başına Amazon'un kontrolden çıktığını ve çok karmaşık bir duruma sahip olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Amazon Çevre Araştırma Enstitüsü (IPAM) bilim direktörü Ane Alencar ise Temmuz ayında ormansızlaşmada başka bir artış olursa, bunun Amazon’daki yıllık 15 bin kilometrekareden fazla bir ormansızlaşmaya denk geleceğini ve ABD’nin Connecticut eyaletinden daha büyük bir alanın kaybedilmesi demek olduğunu aktardı. INPE, Ağustos 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar olan yıllık ormansızlaşmayı rakamlarını yıl sonunda paylaşacak. BOLSONARO, KORUNAN ARAZİLERİ TARIM VE ORMANCILIK FAALİYETLERİNE AÇTI İklim değişikliğine ve çevre korumasına ilişkin şüpheci yaklaşan ve bu alanda sınırlı adımlar atan Başkan Jair Bolsonaro, korunan arazi ve yerli rezervlerde tarım ve madencilik projelerini kolaylaştırdı. Daha önce yaptığı bir açıklamasında devletin çevre koruma yapısını parçaladığını inkar eden Bolsonaro, “Ormanı yiyecek üretmek için yok ettiğimiz doğru değil. Ekonomiyi geliştirmek için Amazon’da daha fazla ticari madencilik ve çiftçilik yapılmalı” ifadelerini kullanmıştı.