Amazon Evden Çalışma Süresini Önümüzdeki Yıl Temmuz'a Kadar Uzattı

ABD’li online satış devi Amazon şirketi, Corona virüsü salgını nedeniyle çalışanlarının önümüzdeki yıl Haziran ayı sonuna kadar evden çalışmaya devam edebileceklerini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada hali hazırda görevlerini evden yürütebilen personelin 2021 yılı Haziran ayının sonuna kadar evden çalışmaya devam edebilecekleri belirtildi. Şirket daha önce 2021 yılı Ocak ayına kadar evden çalışma sisteminin devam edeceğini açıklamıştı.

Amazon şirketinin depoları ve benzeri tesislerinde görevli 19 bin çalışanı bugüne kadar Corona virüsü salgınına yakalandı.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamadaysa, işyerine gitmek zorunda olan çalışanların fiziksel mesafe, temizlik, vücut ısısı kontrolleri, mask eve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yatırımların yapıldığıbelirtildi. Sendikalar, bazı çalışanlar ve siyasetçiler şirketi, çalışanları Corona virüsü riskiyle karşı karşıya bırakmakla eleştiriyorlar.

Salgının başlamasıyla birlikte sosyal medya platformu Twitter, çalışanlarının evden çalışma sistemine geçmesine olanak tanıyan ilk internet şirketi olmuştu.

Yazılım şirketi Microsoft, evden çalışma süresini bu ay başında yaptığı açıklamayla uzatmış ve çalışanların iş sürelerinin yarısına kadar evden çalışmasına izin verildiğini duyurmuştu.

Sosyal medya platformu Facebook da çalışanlarının önümüzdeki yıl Temmuz ayına kadar evden çalışmaya devam edebileceklerini açıklamıştı.

