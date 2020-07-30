Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu

Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Tim Cook, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi rekabet alt kurulu tarafından düzenlenen oturuma video konferans yoluyla katıldı. 4 büyük şirketin üst yöneticisi, geçen seneden beri şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik devam eden soruşturma kapsamında komite üyelerinin sorularını yanıtladı. "AMAZON'UN ABD PAZARINDAKİ PAYI YÜZDE 4'TEN AZ" İlk defa Kongre üyeleri karşısında ifade veren Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, babasız bir şekilde zorluklar içinde büyüdüğünü, sektöre 1994’te evinin garajından internette kitap satarak girdiğini aktardı. Bezos, devasa ve rekabetçi küresel perakende pazarında Amazon’un durumuna değinerek, şirketin ABD perakende pazarındaki payının yüzde 4’ten az yer tuttuğunu ifade etti. Bezos, şirketin küçültülmesini önerenlere, Walmart’ın Amazon'dan iki kat büyük olduğunu hatırlattı. Başta Kongre’de ifade vermeyi reddeden ve ancak diğer CEO’lar katıldığı takdirde ifade verebileceğini belirten Bezos, kendisine yöneltilen Amazon’un haksız rekabet oluşturacak şekilde üçüncü taraf satıcıların gizli bilgilerini topladığı şeklindeki eleştirileri de reddetti.

"İNTERNET İÇİN GÜNCELLENMİŞ KURALLAR BELİRLENMELİ" Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de şirketine yöneltilen, "nefret söylemleri" paylaşımlarının uygun bir şekilde denetlenememesi, kullanıcıların gizliliğinin ihlali ve haksız rekabet oluşturma eleştirilerine ilişkin görüşlerini aktardı. Zuckerberg, acil bir tehlike ve zarar teşkil etmedikçe Facebook’un mümkün olduğu ölçüde ifade özgürlüğünü savunduğunu belirterek, “Biz Amerikan ekonomisinin üstüne kurulduğu demokrasi, rekabet, katılımcılık ve ifade özgürlüğü değerlerine inanıyoruz.” dedi. İnsanların teknoloji şirketlerinin büyüklüğü ve gücü konusunda duyduğu endişeleri anladığını savunan Zuckerberg, “Nihayetinde, şirketlerin zararlı içerik, gizlilik ve seçim bütünlüğü gibi önemli konularda sadece kendi başlarına karar vermemeleri gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden hükümet ve düzenleyicilerin bu alanda daha aktif bir rol alması ve internet için güncellenmiş kurallar belirlenmesi çağrısında bulunuyorum.” diye konuştu. "SON 10 YILDA İNTERNET REKLAM MALİYETLERİ YÜZDE 40 DÜŞTÜ" Google’ın CEO’su Sundar Pichai de yazılı olarak verdiği ifadede, Google'ın, fiyatların serbest olduğu ve ürünlerin sürekli iyileştirildiği oldukça rekabetçi ve dinamik küresel pazarlarda çalıştığını belirtti.