Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Her bütçeye uygun Türk ve dünya markalarını, detaylı ürün açıklamaları ve beden tablolarının yanı sıra 30 gün içinde iade garantisiyle sunan Amazon Fashion, modayı kapınıza getiriyor. Moda severler artık Amazon Fashion bünyesinde yer alan DeFacto, Elle, Koton, KOM, Matraş ve Penti gibi Türk markalarının yanı sıra Brooks Brothers, Clarks, Dockers, Guess, Under Armour, Pierre Cardin ve Superdry gibi dünyaca ünlü markaların da yüz binlerce ürünü arasından alışveriş yapabiliyor. Amazon Fashion ayrıca Levi’s markasının kot pantolon koleksiyonunu ve PUMA’nın Cara Delevingne ve Selena Gomez özel koleksiyonlarını tüketicilerle buluşturuyor.

Moda severleri Türkiye ve dünyanın ünlü moda markalarıyla, uygun fiyat, güvenilir teslimat, kaliteli müşteri hizmeti, kolay ve rahat online alışveriş deneyimi ayrıcalığıyla buluşturan Amazon Fashion, giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara çok sayıda ürün sunuyor. Açılış gününe özel fiyatlar ve seçili ürünlerde ekstra yüzde 25 indirim* Amazon Fashion’da moda severleri bekliyor.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, “Amazon olarak amacımız, müşterilerin internet üzerinden almak isteyebilecekleri her şeyi, cazip fiyatlarla sunan, dünya üzerindeki en müşteri odaklı şirket olmak. Bugün, yerli ve yabancı birçok markanın yüz binlerce ürününü Türkiye’deki müşterilerimizle moda mağazamız üzerinden bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Amazon.com.tr’deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

TÜRKİYE'DEKİ BİRÇOK İŞLETMEYE BÜYÜME FIRSATLARI SUNUYOR

Amazon Fashion’ın açılması ile birlikte Türkiye’de moda alanında faaliyetlerini yürüten işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini kolaylıkla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek. Amazon bu işletmelere; listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuyor.