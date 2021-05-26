Amazon Film ve TV Stüdyosu MGM'i Satın Alıyor

Online perakende devi Amazon, James Bond ve Legally Blonde gibi filmlerin ve Shark Tank gibi televizyon programlarının yapımcısı Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) stüdyolarını satın almaya hazırlanıyor. Amazon'un bu hamlesi, firmanın video streaming platformu Amazon Prime Video'ya daha fazla içerik sağlamayı amaçlaması olarak algılanıyor.

MGM'i satın almak için 8 milyar 450 milyon dolar ödeyecek olan Amazon, böylelikle 2017'de yaklaşık 14 milyar dolar ödeyerek satın aldığı süpermarketler zinciri Whole Foods'dan sonraki en büyük alımını gerçekleştirecek.

AT&T ve Discovery'nin geçen hafta medya ve eğlence şirketlerini birleştireceklerini açıklaması; HGTV, CNN, HBO ve Food Network gibi popüler kanallardan oluşan dev bir platformun kurulması anlamına gelmişti. Amazon'un MGM'i satın alma kararı da Netflix ve Disney+ gibi şirketlerle streaming alanında rekabet edebilmek için attığı bir adım olarak görülüyor.

Amazon, Prime Video platformunun kaç kişi tarafından izlendiğini açıklamıyor. Ancak online perakende alışverişlerde daha hızlı nakliye imkanı sunan Amazon Prime'ın 200 milyon üyesi aynı zamanda Amazon Prime Video aboneliğinden de yararlanabiliyor.