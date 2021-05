Amazon Film ve TV Stüdyosu MGM'i Satın Alıyor

Amazon; aralarında Rocky, RoboCop ve Pembe Panter gibi ünlü karakterlerin de bulunduğu MGM'in geniş kapsamlı arşivini kullanarak yeni film ve televizyon dizileri yaratılacağını açıkladı.

Araştırma firması Forrester Research'ten elektronik ticaret uzmanı Sycharita Kodali, streaming firmalarının rekabet edebilmek için izleyicilerin başka hiçbir yerde erişemeyeceği içeriklere sahip olması gerektiğini söylüyor.

1924 yılında filmlerin hala sessiz çekildiği dönemde kurulan ve kükreyen aslan logosuyla tanınan MGM, Hollywood'un en eski film stüdyolarından biri. Ancak MGM'in yıldızı, yıllar içinde söndü. 1980'li yılların ortalarında aralarında Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) ve Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) gibi, yapımların da bulunduğu, 1948 yılı öncesi arşivinin çoğunu satmak zorunda kalan MGM'in şu anki sahibi, Warner Bros. MGM'in California'daki dev arazisi de Sony tarafından satın alınmıştı.

MGM'in yakında vizyona girmesi planlanan yapımları arasında Paul Thomas Anderson'ın yönettiği ve başrolünü Bradley Cooper'ın oynadığı Soggy Bottom, Ridley Scott'ın yönettiği ve başrollerini Lady Gaga'yla Adam Driver'ın oynadığı House of Gucci ve Aretha Franklin'in Jennifer Hudson tarafından canlandırıldığı biyografik yapım Respect. MGM, arşivinde, Kuzuların Sessizliği ve Thelma&Louise gibi filmlerin de bulunduğu 4 binin üzerinde sinema filmine, Shark Tank ve Real Housewives of Beverly Hills gibi reality programları dahil 17 bin televizyon yapımına sahip.