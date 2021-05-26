Amazon Film ve TV Stüdyosu MGM'i Satın Alıyor

Online perakende devi Amazon, James Bond ve Legally Blonde gibi filmlerin ve Shark Tank gibi televizyon programlarının yapımcısı Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) stüdyolarını satın almaya hazırlanıyor. Amazon'un bu hamlesi, firmanın video streaming platformu Amazon Prime Video'ya daha fazla içerik sağlamayı amaçlaması olarak algılanıyor.
MGM'i satın almak için 8 milyar 450 milyon dolar ödeyecek olan Amazon, böylelikle 2017'de yaklaşık 14 milyar dolar ödeyerek satın aldığı süpermarketler zinciri Whole Foods'dan sonraki en büyük alımını gerçekleştirecek.
AT&T ve Discovery'nin geçen hafta medya ve eğlence şirketlerini birleştireceklerini açıklaması; HGTV, CNN, HBO ve Food Network gibi popüler kanallardan oluşan dev bir platformun kurulması anlamına gelmişti. Amazon'un MGM'i satın alma kararı da Netflix ve Disney+ gibi şirketlerle streaming alanında rekabet edebilmek için attığı bir adım olarak görülüyor.
Amazon, Prime Video platformunun kaç kişi tarafından izlendiğini açıklamıyor. Ancak online perakende alışverişlerde daha hızlı nakliye imkanı sunan Amazon Prime'ın 200 milyon üyesi aynı zamanda Amazon Prime Video aboneliğinden de yararlanabiliyor.
Amazon; aralarında Rocky, RoboCop ve Pembe Panter gibi ünlü karakterlerin de bulunduğu MGM'in geniş kapsamlı arşivini kullanarak yeni film ve televizyon dizileri yaratılacağını açıkladı.
Araştırma firması Forrester Research'ten elektronik ticaret uzmanı Sycharita Kodali, streaming firmalarının rekabet edebilmek için izleyicilerin başka hiçbir yerde erişemeyeceği içeriklere sahip olması gerektiğini söylüyor.
1924 yılında filmlerin hala sessiz çekildiği dönemde kurulan ve kükreyen aslan logosuyla tanınan MGM, Hollywood'un en eski film stüdyolarından biri. Ancak MGM'in yıldızı, yıllar içinde söndü. 1980'li yılların ortalarında aralarında Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) ve Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) gibi, yapımların da bulunduğu, 1948 yılı öncesi arşivinin çoğunu satmak zorunda kalan MGM'in şu anki sahibi, Warner Bros. MGM'in California'daki dev arazisi de Sony tarafından satın alınmıştı.
MGM'in yakında vizyona girmesi planlanan yapımları arasında Paul Thomas Anderson'ın yönettiği ve başrolünü Bradley Cooper'ın oynadığı Soggy Bottom, Ridley Scott'ın yönettiği ve başrollerini Lady Gaga'yla Adam Driver'ın oynadığı House of Gucci ve Aretha Franklin'in Jennifer Hudson tarafından canlandırıldığı biyografik yapım Respect. MGM, arşivinde, Kuzuların Sessizliği ve Thelma&Louise gibi filmlerin de bulunduğu 4 binin üzerinde sinema filmine, Shark Tank ve Real Housewives of Beverly Hills gibi reality programları dahil 17 bin televizyon yapımına sahip.
Merkezi ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin Seattle kentinde bulunan Amazon, MGM anlaşmasının ne zaman tamamlanacağını açıklamadı. Dünya genelinde denetçiler, Amazon'un uyguladığı iş modelini mercek altına alıyor. Bu incelemelerin odak noktası, Amazon'un, site bünyesinde satış yapan küçük firmaların verilerine bakarak kendi markasını taşıyan ürünlerini tasarlama yöntemleri.
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun Ekim ayında hazırladığı bir rapor, Amazon ve diğer dev teknoloji şirketlerinin bölünmesini, böylelikle başka şirketleri bünyelerine katmalarını zorlaştırarak rekabeti korumak için yeni kurallar getirilmesini öngörüyordu.
1995 yılında online kitapçı olarak kurulan Amazon, o zamandan bu yana 1 trilyon 600 milyar dolarlık büyük bir şirket haline geldi. Online perakendeciliğin yanısıra Netflix'ten McDonalds'a çok sayıda şirkete bulut bilişim hizmeti sunan Amazon Web Services'i (AWS) kuran dev firma, Dünya'ya uzaydan internet hizmeti sağlamak için 3 bin 200'den fazla uyduyu uzaya göndermeyi planlıyor.