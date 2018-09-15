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Amazon ile ilgili skandal iddia: Çalışanlar tuvalete gitmek yerine çöp kutusunu kullanmak zorunda bırakılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2018 06:57 | Son Güncelleme

Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan e-ticaret devi Amazon'un düşük maaş ödemesi nedeniyle pek çok çalışanının devlet yardımlarına başvurmak zorunda kaldığı iddia edildi. Konuya ilişkin ABD'li senatör Bernie Sanders tarafından bir yasa taslağı hazırlandığı belirtildi. İngiltere'de yapılan gizli bir araştırmada ise Amazon tarafından konulan zaman hedeflerini tutturabilmek için çalışanların tuvalete gitmek yerine çöp kutularına ve şişelere idrar yapmak zorunda kaldıkları iddia edildi.

Amazon ile ilgili skandal iddia: Çalışanlar tuvalete gitmek yerine çöp kutusunu kullanmak zorunda bırakılıyor

Online perakende devi Amazon’da çalışma koşullarıyla ilgili şikayetler yıllardır devam ediyor. İddiaya göre bayram günlerinde izin, vardiyada yeterli uzunlukta mola ve uygun ücret, Amazon’da çalışma koşulları arasında yer almıyor.

Şirketin ABD’deki merkezlerinde çalışanlarının bir bölümünün gıda yardımının da aralarında bulunduğu federal yardımlara başvurmak zorunda kalmalarının ortaya çıkmasının ardından, senatör Bernie Sanders bir yasa önerisi hazırladı.

‘BEZOS’U DURDUR YASASI’

Online perakende devinin sahibi Jeff Bezos’un adına atıf yapan “BEZOS’u Durdur Yasası” taslağı, Amazon gibi büyük vergi mükelleflerinin çalışanlarının ücretsiz sağlık hizmeti, gıda kuponları gibi yardımlara ihtiyaç duymaları halinde, bu yardımların maliyetlerine ilgili şirketin de ortak olmasını öngörüyor.

AMAZON, İDDİALARI REDDETTİ

Sputnik’te yer alan habere göre, Amazon, bazı çalışanlarına saat başına yalnızca 11 dolar ödüyor. Bu miktar ABD koşullarında yaşanılabilir bir ücret olmaktan oldukça uzak.

Amazon ise bu iddiaları reddediyor.

AMAZON’UN SATIN ALDIĞI ŞİRKETTE İŞÇİLER SENDİKALAŞMAYA BAŞLADI

Öte yandan Bezos’un satın aldığı marketler zinciri Whole Foods’un işçilerinin Amazon’daki korkunç çalışma şartlarından ötürü sendikalaşmaya başladıkları belirtiliyor. İşçilerin halihazırda zaten yeterli olmayan sosyal haklar ve maaş başlıklarında gerileme bekledikleri, işten atılma korkusu yaşadıkları ABD basınına yansıyan bilgiler arasında.

ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki Amazon işçileri daha önce, Kara Cuma ve Amazon Prime Day gibi büyük satış günlerinde greve gittiler. Kötü çalışma koşullarını gösteren ve deneyimlerin paylaşıldığı YouTube videolarının sayısı da her geçen gün artıyor.

TUVALET İHTİYACI İÇİN ÇÖP KUTUSU, ŞİŞELER YA DA MİNİBÜSLER KULLANILIYOR İDDİASI

İngiltere’de yapılan gizli bir araştırmada Amazon tarafından konulan ve neredeyse imkansız zaman hedeflerini tutturabilmek için çalışanların tuvalete gitmek yerine çöp kutularına ve şişelere idrar yapmak zorunda kaldıklar iddia edildi.

Araştırmanın yayımlanmasının farklı yerlerde ve değişik pozisyonlarda benzer durumun yaşandığı belirlendi. New York Post’a konuşan sürücüler, şirketin koyduğu zaman hedefleri ve bu hedefleri tutturamamaları halinde işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları nedeniyle idrarlarını minibüslere yapıp daha sonra temizlemek zorunda kaldıklarını söylediler.

YARALANAN İŞÇİYE ÖNCE İŞİ BİTİRMESİ SÖYLENDİ

Farklı ülkelerdeki Amazon depolarında bugüne kadar bazıları basına da yansıyan iş kaynaklı pek çok yaralanma vakası meydana geldi.

İngiliz Mirror gazetesi muhabiri, kimliğini gizleyerek girdiği Amazon’da beş hafta geçirdikten sonra, yaralanmaların yanı sıra çalışanların iş yerinde çöktüklerini, panik atak, kas problemleri ve başka sağlık sorunları yaşadıklarını bildirdi.

Business Insider’a konuşan bir Amazon sürücüsü, elinin kapıya sıkışması nedeniyle tıbbi bakıma ihtiyaç duymasına karşın şirket yetkililerinin kendisine önce işi bitirmesi talimatı verdiklerini söyledi.

İddiaya göre Amazon çalışanları, özellikle bayram ve tatil sezonlarında fazla mesai yapmaya zorlanıyor. ABD’deki çalışanların önemli bir bölümü ülkedeki en önemli ve ailelerin bir araya geldiği ender bayramlardan biri olan Şükran Günü’nde izin kullanamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon tuvalet Çöp Kutusu

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