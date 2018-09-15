Amazon ile ilgili skandal iddia: Çalışanlar tuvalete gitmek yerine çöp kutusunu kullanmak zorunda bırakılıyor

Online perakende devi Amazon’da çalışma koşullarıyla ilgili şikayetler yıllardır devam ediyor. İddiaya göre bayram günlerinde izin, vardiyada yeterli uzunlukta mola ve uygun ücret, Amazon’da çalışma koşulları arasında yer almıyor.
Şirketin ABD’deki merkezlerinde çalışanlarının bir bölümünün gıda yardımının da aralarında bulunduğu federal yardımlara başvurmak zorunda kalmalarının ortaya çıkmasının ardından, senatör Bernie Sanders bir yasa önerisi hazırladı.
Online perakende devinin sahibi Jeff Bezos’un adına atıf yapan “BEZOS’u Durdur Yasası” taslağı, Amazon gibi büyük vergi mükelleflerinin çalışanlarının ücretsiz sağlık hizmeti, gıda kuponları gibi yardımlara ihtiyaç duymaları halinde, bu yardımların maliyetlerine ilgili şirketin de ortak olmasını öngörüyor.
Sputnik’te yer alan habere göre, Amazon, bazı çalışanlarına saat başına yalnızca 11 dolar ödüyor. Bu miktar ABD koşullarında yaşanılabilir bir ücret olmaktan oldukça uzak.
Amazon ise bu iddiaları reddediyor.
Öte yandan Bezos’un satın aldığı marketler zinciri Whole Foods’un işçilerinin Amazon’daki korkunç çalışma şartlarından ötürü sendikalaşmaya başladıkları belirtiliyor. İşçilerin halihazırda zaten yeterli olmayan sosyal haklar ve maaş başlıklarında gerileme bekledikleri, işten atılma korkusu yaşadıkları ABD basınına yansıyan bilgiler arasında.
ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki Amazon işçileri daha önce, Kara Cuma ve Amazon Prime Day gibi büyük satış günlerinde greve gittiler. Kötü çalışma koşullarını gösteren ve deneyimlerin paylaşıldığı YouTube videolarının sayısı da her geçen gün artıyor.
İngiltere’de yapılan gizli bir araştırmada Amazon tarafından konulan ve neredeyse imkansız zaman hedeflerini tutturabilmek için çalışanların tuvalete gitmek yerine çöp kutularına ve şişelere idrar yapmak zorunda kaldıklar iddia edildi.
Araştırmanın yayımlanmasının farklı yerlerde ve değişik pozisyonlarda benzer durumun yaşandığı belirlendi. New York Post’a konuşan sürücüler, şirketin koyduğu zaman hedefleri ve bu hedefleri tutturamamaları halinde işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları nedeniyle idrarlarını minibüslere yapıp daha sonra temizlemek zorunda kaldıklarını söylediler.
Farklı ülkelerdeki Amazon depolarında bugüne kadar bazıları basına da yansıyan iş kaynaklı pek çok yaralanma vakası meydana geldi.
İngiliz Mirror gazetesi muhabiri, kimliğini gizleyerek girdiği Amazon’da beş hafta geçirdikten sonra, yaralanmaların yanı sıra çalışanların iş yerinde çöktüklerini, panik atak, kas problemleri ve başka sağlık sorunları yaşadıklarını bildirdi.
Business Insider’a konuşan bir Amazon sürücüsü, elinin kapıya sıkışması nedeniyle tıbbi bakıma ihtiyaç duymasına karşın şirket yetkililerinin kendisine önce işi bitirmesi talimatı verdiklerini söyledi.
İddiaya göre Amazon çalışanları, özellikle bayram ve tatil sezonlarında fazla mesai yapmaya zorlanıyor. ABD’deki çalışanların önemli bir bölümü ülkedeki en önemli ve ailelerin bir araya geldiği ender bayramlardan biri olan Şükran Günü’nde izin kullanamıyor.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi
Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile çözmeye çalışıyoruz
ABD'yi vuran Florence Kasırgası'ndan kötü haber geldi: 1'i bebek 4 kişi öldü!
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Galaxy Note 8’in kamerası daha da yetenekli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum