Amazon indirimleri ‘En İyi Pazartesi’yle devam ediyor

Amazon, Türkiye’deki müşterilerine yüzlerce ürünü cazip fiyat avantajlarıyla sunmaya En İyi Pazartesi’yle devam ediyor. Beklenen Cuma haftasının hemen ardından indirimlerine hız kesmeden devam eden Amazon.com.tr’nin Pazartesi indirimine özel fırsatlar sayfasında Bose, Duracell, Fitbit, Tefal, Samsung gibi markaların yanı sıra birçok farklı üründe dev indirimler yer alıyor.
Türkiye’de indirim sezonunu Beklenen Cuma ile birleştirdiği En İyi Pazartesi kampanyasıyla devam ettiren Amazon.com.tr’nin bugünkü indirimlerine Amazon.com.tr/eniyipazartesi sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. 50 TL ve üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığı ve tüm ürünlerde 30 gün kolay iade garantisinin yanı sıra Amazon.com.tr’ye özel ‘Bitmeden Yakala!’ ve ‘Günün Fırsatları’ da gün boyunca online alışveriş severleri bekliyor.
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