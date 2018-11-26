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Amazon indirimleri ‘En İyi Pazartesi’yle devam ediyor

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ALIŞVERİŞ HABERLERİ  | 26.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

Beklenen Cuma haftasında alışveriş severleri çeşitli indirimler ile buluşturan Amazon.com.tr, fırsatlar haftasını ‘En İyi Pazartesi’ ile tamamlıyor. Elektronikten modaya, mutfaktan oyuncağa birçok farklı kategorideki ürünü bugüne özel indirimli fiyatlarla duyuran Amazon.com.tr, En İyi Pazartesi kapsamında birbirinden cazip fırsatları müşterileri ile buluşturuyor.

Amazon indirimleri ‘En İyi Pazartesi’yle devam ediyor

Amazon, Türkiye’deki müşterilerine yüzlerce ürünü cazip fiyat avantajlarıyla sunmaya En İyi Pazartesi’yle devam ediyor. Beklenen Cuma haftasının hemen ardından indirimlerine hız kesmeden devam eden Amazon.com.tr’nin Pazartesi indirimine özel fırsatlar sayfasında Bose, Duracell, Fitbit, Tefal, Samsung gibi markaların yanı sıra birçok farklı üründe dev indirimler yer alıyor.

En İyi Pazartesi kapsamında yer alan bazı indirimler şöyle;

· Samsung Galaxy J7 Prime – 1.050 TL

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· Fitbit Flex 2 – 360 TL

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· Fitbit Charge 2 – 917 TL

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· Bernardo TCA-03 Mostar 4 Parça Düdüklü Tencere – 227,98 TL

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· Philips Hue Bloom Aydınlatma – 192 TL

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· Tefal Titanium Elegance Sahan Tavası, 22 cm – 80 TL

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Türkiye’de indirim sezonunu Beklenen Cuma ile birleştirdiği En İyi Pazartesi kampanyasıyla devam ettiren Amazon.com.tr’nin bugünkü indirimlerine Amazon.com.tr/eniyipazartesi sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. 50 TL ve üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığı ve tüm ürünlerde 30 gün kolay iade garantisinin yanı sıra Amazon.com.tr’ye özel ‘Bitmeden Yakala!’ ve ‘Günün Fırsatları’ da gün boyunca online alışveriş severleri bekliyor.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
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