Amazon indirimlerinde kaçırmamanız gereken pratik mutfak ürünleri

Mutfak söz konusu olduğunda işlerimizi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için pratik ürünlere duyulan ihtiyaç daha çok artıyor. Neyse ki mutfaktaki işlerimiz için yardımımıza koşacak pek çok ürün mevcut. Üstelik Amazon'un kasım ayı indirimleriyle pek çok ürün, avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Haydi gelin, daha fazla vakit kaybetmeden Amazon fırsatlarına bir göz atalım!

1. Mutfaktaki en iyi dostunuz olacak: Arzum AR1101-O Shake'N Take Joy Kişisel Blender

Sağlıklı beslenme ve diyet konusunda alternatif besinler hazırlamak hem vakit alıcı hem uğraştırıcı olabiliyor. Bu konuda yardımınıza Arzum AR1101-O Shake'N Take Joy Kişisel Blender koşuyor. Çocuklar için de sağlıklı içecekler hazırlayabileceğiniz bu pratik ürün ile daha hızlı ve uğraşmadan pek çok çeşitte içecek ve çorba yapabilirsiniz. Ürünün bir özelliği de baharat ya da kahve öğütebileceğiniz bir öğütücüsünün olması. İki ayrı karıştırma şişesi, şişeleri yanınızda rahatça taşıyabilmeniz için iki adet kapak ve bir küçük öğütücüden oluşan harika seti değerlendirmenizi öneriyoruz.

2. Hassas ölçüler için: Homgeel Dijital Mutfak Terazisi

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Şimdi sizi özel olarak geliştirilmiş sensör teknolojisi sayesinde doğru ağırlık sonuçlarına ulaşabileceğiniz bir ürün olan Homgeel Dijital Mutfak Terazisi ile tanıştıralım. Terazi sayesinde hem gramaj odaklı tariflerinizi uygulayabilir hem özel kahveleriniz için ölçüm yapabilirsiniz. Kaymaz tabanı ve çizilmez silikon yüzeyi sayesinde ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadan aydınlatmalı özel LED ekranını kolayca görebilirsiniz. 99 dakikadan 59 saniyeye kadar zamanlayıcı özelliği ise mutfaktaki işlerinizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Hassas ölçüm yapmanız gereken durumlarda yardımınıza koşacak ürün için mutfağınızda yer açmaya ne dersiniz?

3. Kahvenizi daha da lezzetli hâle getirin: Melitta Cremio II 1014-02 Süt Köpürtücü

Kahvelerinize ekstra lezzet kazandırmak ya da farklı tarifler denemek için sütü köpürtmeye ne dersiniz? Eğer bunun için özel kahve makinelerine ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Melitta Cremio II 1014-02 Süt Köpürtücü ile sütü dakikalar içerisinde istediğiniz gibi köpürtebilirsiniz! Dış yüzeyi plastik iç yüzeyi paslanmaz çelikten oluşan süt köpürtücüyü ister sıcak ister soğuk süt ile kullanabilirsiniz. En lezzetli latte, macchiato ve cappuccino gibi pek çok kahve çeşitlerini artık ev ortamında keyifle yapabilir ve misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Üstelik ürünü sütü ısıtmak için de kullanabilirsiniz.

4. Mutfaktaki dağınıklığa çözüm: Primanova Elpida İki Katlı Döner Raf

Mutfak tezgâhı üzerinde kalabalıktan hoşlanmayanlar için pek çok toparlayıcı ve düzenleyici ürünler bulunuyor. Bunlardan biri de özel tasarımıyla Primanova Elpida İki Katlı Döner Raf. Organizer, şeffaf yapısı içerisinde yer alan ürünlerin kolaylıkla bulunabilmesini sağlıyor. Katlı ve döner yapısı da içerisindeki ürünlerin kolayca alınıp yerine konmasına imkân veriyor. Böylece daha temiz ve derli toplu görünen mutfağa kavuşmanızı sağlıyor. İki katlı döner rafın ana malzemesi ise plastik. Bu sayede oldukça hafif olan ürün hem her yere kolay taşınır hem rahat kullanılır.

5. Espressosuz yapamayanlara: BiggCoffee JUN 4 Espresso Makinesi

Ömürlük malzemelerden biri olan paslanmaz çeliğe bu kez BiggCoffee JUN 4 Espresso Makinesi’nde rastlıyorsunuz. Dünyanın en basit kullanımına sahip espresso makinesi ile karşınızdayız. İster ev ortamında ister kamp, piknik ve doğa gezisi gibi dış mekânlarda ocak ya da ızgara üzerinde kullanabileceğiniz ürün ile en lezzetli espressoları hazırlayabilirsiniz. İki farklı boyutta satışa sunulan ürün, belirli basınç seviyesine ulaşarak kahveyi aromasını kaybetmeden en lezzetli ve hızlı şekilde pişirir. Siz de kahve tutkunuysanız favoriniz hâline gelecek ürünü indirimli fiyatıyla almayı unutmayın!

6. Doğru ölçü, lezzetli tatlar: Helen's Home Pratik Ölçü Kabı

Hamur işlerini yaparken malzeme ölçülerine fazlasıyla dikkat edilmesi gerekir. Reçetelerdeki ölçülere uyulmadığında yapılan hamur işleri ya istenilen kıvamda ya da biçimde olmayabilir. Bu sorunu çözmek için malzemeleri çay kaşığı, su bardağı ya da çorba kaşığı gibi ürünlerle ölçmek yerine; üzerinde ölçü birimleri yer alan Helen's Home Pratik Ölçü Kabı’nı kullanarak ölçebilirsiniz. Böylece en doğru ölçüleri kullanarak tarifleri eksiksiz uygulayabilirsiniz. Ürün, iç içe geçen tasarımı ile mutfakta ekstra yer kaplamaz. Ölçü kabının BPA içermeyen plastik malzemesi, sağlığı tehdit etmez ve ürün bulaşık makinesinde kolayca temizlenir.

7. Mutfak tezgâhına şık bir dokunuş: Sunplast Evye Düzenleyici Sıvı Sabunluk ve Süngerlik

Mutfakta evye kenarının düzenli ve temiz kalabilmesi için tercih edilen ürünlerin fazla yer kaplamaması gerekir. Sunplast Evye Düzenleyici Sıvı Sabunluk ve Süngerlik, üç bölmeden oluşur. Süngeri, sıvı sabunu ya da bulaşık deterjanını ve ovalama fırçasını bir arada tutarak düzen sağlar. Böylece hem bulaşık yıkarken kullanacağınız malzemeleri dağınıklık oluşmadan muhafaza edebilir hem sürekli ıslanan evye çevresini rahatlıkla silip temizleyebilirsiniz. Kolay temizlenen ve mutfak tezgâhınızda şık bir duruş sergileyecek kullanışlı evye düzenleyici indirimli fiyatıyla sizi bekliyor, acele edin!

8. Sağlıklı temiz su için: Bluefox Mutfak Musluk Ucu Su Arıtma

Şebeke suları zamanla kirlenir. Ne kadar içme suyu olarak kullanmasanız da sebze ve meyveleri yıkarken bu kirli suya maruz kalırsınız. Seramik malzemeden üretilen Bluefox Mutfak Musluk Ucu Su Arıtma ile mutfağınızdaki musluk suyunun daha temiz ve daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz. Ürün, özel olarak geliştirilen filtreleme mekanizması ile sudaki hem gözle görünen hem görünmeyen mikro yapıdaki tozu ve çamuru ayrıştırır. Sudaki kireci ve kloru da filtreleyen ürün ile daha sağlıklı musluk suyuna ulaşabilirsiniz. Musluğa kolayca monte edilerek kullanılan ürünle temiz suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

9. Kolay ve hızlı: Sansky Peynir ve Sebze Rendesi

Yemek yaparken sebzeleri doğramak ya da rendelemek, mutfakta en çok uğraş gerektiren ve zaman alan işler. Sansky Peynir ve Sebze Rendesi ise bu işlemi kolaylaştıran ürünlerden bir tanesi. Özel mekanizması rendeleme işlemlerini hızlıca ve kolayca yapabilmenizi sağlar. Rende kısmına elinizin temas etmiyor oluşu da ürünün en önemli özelliklerinden biri. Böylece kesilme ya da yaralanma gibi ufak tefek kazalardan sizi koruyarak güvenli kullanım sunar. Peynir için de iki farklı parçalama işlemi yapan ürün, dilimleme işlem için de kullanılabiliyor.

10. Mutfakların olmazsa olmazı: Joseph Joseph Elevate Carousel Takım

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Bir mutfağın olmazsa olmaz araç gereçlerinden biri olan servis seti, pek çok modelde ve renkte karşımıza çıkıyor. Joseph Joseph Elevate Carousel Takım ise sizleri rengârenk tasarımıyla karşılıyor. Takım siyah ağırlıklı olsa da tutma kısımları farklı renklerden oluşuyor. Mutfağınıza hoş bir hava katacak bu özel set; oluklu çevirici, oluklu kaşık, esnek çevirici, spagetti servisi, kaşık ve kepçeden meydana geliyor. Özel olarak tasarlanan sapları, ürün tezgâha konduğunda yemek yağlarının yüzeye bulaşmasını engelliyor. Rahat ve ergonomik bir tutuş deneyimi sunan setin kafaları 200 dereceye kadar dayanıyor.

11. Çocuklar için eğlenceli bir yumurtalık: WMF Minions Yumurtalık

Çocuklarınıza yumurtayı sevdirecek harika bir ürün önerimiz var. Animasyon film karakterlerinden biri olan Minionlar, özellikle çocukların ilgi odağı hâline geldi. Çok sevilen bu karakterlerin tasarımıyla üretilen WMF Minions Yumurtalık da kahvaltıları daha eğlenceli hâle getirebilmek ve çocuklara yumurtayı sevdirebilmek için sofralarınıza geliyor. Ürün, bir adet yumurtalık ve bir adet yumurta kaşığından oluşuyor. Rafadan yumurtanın daha rahat bir şekilde tüketilmesini sağlayan ürünün elde yıkanması tavsiye ediliyor. Çocuklarınız için güzel bir hediye alternatifi olabilecek ürüne şans vermelisiniz.

12. Mutfakların vazgeçilmezi: Zwilling Prof. S Paslanmaz Çelik Şef Bıçağı

Şef bıçakları hem profesyonel hem amatör aşçılar arasında popülerliğini sürdüren ürünlerden biri. Pratik mutfak araç ve gereçleri arasında yer alan, mutfak işlerini kolaylaştıran bu özel ürüne kasım ayı avantajıyla indirimli olarak sahip olabilirsiniz. Özel tasarım sapıyla ergonomik tutuş sunan Zwilling Prof. S Paslanmaz Çelik Şef Bıçağı, mutfağınızın en kullanışlı ürünleri arasında yer alacak. Yemek hazırlığı sırasında keskin yapısıyla salata malzemelerini, etleri ya da ekmek gibi besinleri hızlıca dilimleyebilirsiniz. Hafif yapısıyla bıçağı rahatça kontrol edebilirsiniz. Tek parça çelikten dövülen bıçak, friodur buzla sertleştirildiğinden uzun yıllar size eşlik eder.

13. En lezzetli kızartmaların sırrı: Lava Döküm Kızartma Tavası

Gazlı, elektrikli, endüksiyon, kömür ya da odun akınıza gelebilecek tüm ısı kaynaklarında kullanılabilen döküm tava ve tencerelerin sunduğu lezzeti bilmeyen yok. Eğer siz de döküm tava arayışındaysanız Lava Döküm Kızartma Tavası'nı mutlaka incelemelisiniz. Yapışmaz ve kolay temizlenebilir yüzeyi ile yemeklerinizi pratik bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olur. Tavada oluşan yüksek sıcaklık, özellikle et ürünlerinin yapışmadan mühürlenmesini sağlar. Eşit derecede ısı yayan ürün, böylece gıdaları da eşit şekilde pişirir. Özel tasarımı sayesinde içerisindeki yiyeceği servis tabağına kolayca aktarabilirsiniz.

14. Mutfaktaki gözde yardımcınız olmaya aday: Russell Hobbs Retro Mutfak Robotu

Karıştırma ve çırpma işlemlerini kolayca uygulayabileceğiniz Russell Hobbs Retro Mutfak Robotu, BPA içermeyen plastik malzemeden oluşuyor. Devir ve dakika göstergesi olan ürün, iki ayrı hız ve darbeli çalışma ayarlarına sahip. Parçaları bulaşık makinesinde yıkanabildiği için rahat temizlenir. Mutfağınızdaki pek çok işi kolaylaştıran ürünün tasarımı da oldukça şık. Nostaljik bir görünüm sunan ürün, tezgâhınızda âdeta dekoratif bir obje görevi de görür. Bu şık robotun pratikliğinden yararlanmak ve mutfağınıza nostaljik hava katmak isterseniz ürün indirimdeyken kaçırmayın, deriz!

15. Doğru sıcaklık için: Epinox Dijital Termometre

Gıda termometreleri artık sadece profesyonel mutfaklarda değil, evlerde de revaçta. Bazı özel yiyecek ve içeceklerin belli oranlarda pişme dereceleri bulunuyor. Bunun ölçülebilmesi için de gıda termometrelerinin kullanımı şart. Özellikle bebek sahibi olanlar bu termometreleri mama ya da sütün sıcaklığını ayarlamak için sıklıkla kullanıyor. Filtre kahveyi manuel olarak yapanlar da suyun sıcaklığını bu pratik alet sayesinde ölçebiliyor. Mutfakların yeni üyesi olan bu ürünlerden edinmek istiyor ancak hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız Epinox Dijital Termometre’yi tercih edebilirsiniz. Ürünün dijital ekranı sayesinde gıdaların sıcaklık derecesini rahatlıkla öğrenebilirsiniz.