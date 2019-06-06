Amazon İnsansız Hava Araçlarıyla Teslimata Geçmeye Hazırlanıyor

Amazon birkaç ay içerisinde siparişleri müşterilerine yeni geliştirilen dronelarla ulaştırmaya başlayacak. Açıklama şirketin CEO’su tarafından yapıldı.

Las Vegas’ta düzenlenen “re:MARS” adlı konferansta konuşan şirket CEO’su Jeff Wilke, yeni droneların dikey olarak havalanıp iniş yaptıklarını, daha önce denenen modellere göre daha stabil ve güvenli olduklarını söyledi.

Wilke, bu droneların ilk olarak nerede hizmet verecekleri konusundaysa bir açıklama yapmadı. Amazon dronela ilk teslimatını 2016 yılında İngiltere’de yapmıştı.

Amazon uzunca bir süredir siparişlerin insansız hava araçları aracılığıyla teslimatı konusunda çalışmalar yürütüyor.

Ancak özellikle Amerika’da bu tarz insansız hava araçlarının uçuş izinlerinin alınması son derece zorlu bir süreç gerektiriyor.

Wilke, Amazon’un tamamen elektrik enerjisiyle çalışan ve 24 km menzili olan dronelar üzerinde çalıştığını söyledi. Söz konusu droneların yaklaşık 2.5 kilograma kadar olan paketleri taşıyabileceği belirtiliyor. Amazon, ayrıca şehir merkezlerine yakın olan depolarının da sayısını arttırıyor.

