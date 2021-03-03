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  4. Amazon logosu yine değişti! Eski logo Adolf Hitler'e benzetilmişti

Amazon logosu yine değişti! Eski logo Adolf Hitler'e benzetilmişti

03.03.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Amazon logosu yine değişti! Eski logo Adolf Hitler'e benzetilmişti

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, mobil uygulamasındaki logosunu tekrar değiştirdi. Online alışveriş platformunun bir önceki logosu, bazı tartışmaların da fitilini ateşlemişti. Zira bazı sosyal medya kullanıcıları, logoyu Adolf Hitler'e benzetmişti. Yeni logo ile bu benzerlik ortadan kaldırıldı.

Amazon küresel çapta hizmet veren online alışveriş platformlarından biri. Amazon'un arkasında ise dünyanın en zengin insanı olan, zaman zaman bu unvanını ünlü milyarder Elon Musk'a kaybeden Jeff Bezos var. Fakat Bezos'un sahibi olduğu Amazon, bu kez yeni bir açıklamayla veya yeni bir girişim ile değil, yeni logosu ile gündem oldu. Ocak ayında logosunu değiştiren Amazon, bir değişiklik daha yaptı.

İŞTE AMAZON'UN YENİ LOGOSU

Amazon mobil uygulamasındaki logosunu tekrar değiştirdi. The Verge'e açıklamalar yapan Amazon sözcüsü yeni logo hakkında, ''Yeni logoyu, müşterilerimiz kapılarının önünde paketlerini gördüklerinde olduğu gibi, telefonlarından alışveriş yolculuğuna başladıklarında beklenti, heyecan ve neşe uyandıracak şekilde tasarladık'' ifadelerini kullandı.

Amazon logo

ADOLF HİTLER'E BENZETTİLER

Ocak ayındaki logo, Amazon'un ikonik izlerini taşırken, aynı zamanda bazı tartışmalara da yol açmıştı. Zira logonun bant kısmı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in bıyığına benzetiliyordu. Değişiklik ile birlikte o kısım, yandan kıvrılmış bir banda çevrildi.

Amazon logosu Avatar

Ancak bu kez sosyal medya kullanıcıları, kıvrılmış bandı Avatar: The Last Airbender’ın Aang karakterine benzettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon
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