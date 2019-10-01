Amazon Lojistik hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - KOBİ'leri depolama, paketleme ve kargolama zahmetinden kurtaran Amazon Lojistik, Türk işletmelerinin hizmetine açıldı.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre Amazon Lojistik, bugünden itibaren Amazon.com.tr'de satış yapan binlerce kayıtlı işletmenin hizmetine sunuldu.

Satıcı adına ürünü muhafaza eden, paketleyen ve kargo işlemleriyle ilgilenen hizmetiyle Amazon, Türk KOBİ'lerin işlerini büyütmeye odaklanıyor. E-ticaret ekosistemini büyütecek hizmetiyle amazon.com.tr, alıcı ve satıcılar için hızlı, güvenilir ve kolay e-ticaret deneyimini geliştirmeye devam ediyor.

Satıcı tarafından Amazon'a yollanan ürünler, belirli bir düzene göre sıralanıp listelendikten sonra satışa hazır hale geliyor. Siparişi KOBİ adına alan Amazon, süreci ve satış işlemlerini yöneterek alıcı ve satıcı için güvenilir ve kolay e-ticaretin yolunu açıyor.

Ürünün paketlenmesi, kargo aracılığıyla müşteriye teslim edilmesi, satış sonrası destek ve iade gibi süreçlerin tamamını da satıcı adına yöneten hizmetiyle Amazon, satıcılara envanterlerini ve toplam satışlarını takip etme kolaylığı da sunuyor. Zaman ve para tasarrufu sağlayan bu hizmetle işletmeler bireysel nakliye masrafından ve ürünleri ayrı ayrı paketleme zahmetinden kurtuluyor.