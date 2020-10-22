Amazon Luna oyunseverler için teste başladı

Sadece birkaç hafta önce duyurulan Amazon Luna erken erişime açılarak seçilen az sayıdaki oyuncuyla teste başladı.

AMAZON LUNA ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Luna oyun platformu, Geforce Now ve Google Stadia gibi platformlara rakip olarak iş yapacak. Luna’dan yapılan duyuruya göre, oyuncular aylık 6 dolarlık abonelik karşılığında, sistemdeki oyunları oynayabilecekler. Luna’da şu anda 50 adet oyun bulunuyor. Bunların arasında Ubisoft’un çok satan Assassin’s Creed serisi de yer alıyor. Yeni Valhalla da bu oyunların arasında olacak.

Luna da Google Stadia gibi, abonelik ücreti üzerinden, sistemdeki oyunları ücretsiz oynamaya izin veriyor. Geforce Now ise kullanıcıların Steam, Epic ve Ubisoft store üzerinden satın aldığı ve sahibi olduğu oyunları oynamaya izin veriyor.

Amazon’un açıklamasına göre, Luna platformuna abone olmak isteyen yüz binlerce oyuncudan başvuru alındı. Ancak şirket şimdilik sadece az sayıda kullanıcıya davetiye göndermiş durumda.

Amazon’un Luna platformu Fire TV, PC ve Mac üzerinde çalışacak. Ayrıca iPhone ve iPad için de web uygulaması üzerinden erişilebilecek.

Peki siz stream oyun servisleri üzerinden oyun oynama fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Evinizdeki internet bağlantısı bu hizmetler için yeterli mi? Eğer Stadia veya Luna Türkiye’de hizmete açılırsa abone olur musunuz?

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