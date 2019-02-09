Amazon New York’a Taşıma Kararını Gözden Geçirecek

Gazete ismini açıklamadığı iki Amazon’un üst düzey yöneticisini kaynak gösterdiği haberinde, online alışveriş şirketinin genel merkezlerden birini New York’a taşımak için yaptığı resmi başvuruları geri çekmediği, ancak kentin Queens bölgesine taşınma kararının yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Amazon’un genel merkezlerinden birini New York’a taşıma kararıyla iddia, Forbes’a göre 110 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos’un sahibi olduğu Washington Post gazetesinden geldi.

Geçtiğimiz Kasım ayında iki ayrı yeni genel merkezini başkent Washington yakınlarındaki Crystal City ve New York’un Queens bölgesindeki Long Island City’de açma kararı alan online perakende devi Amazon’un bu kararını yeniden değerlendireceği öne sürüldü.

Amazon’un üst düzey yetkilileri, gazeteye yaptıkları açıklamada New York’a taşınma konusunda bir karar verilmesinin artık zamanı geldiğini belirterek, “Amazon’un New York projesi gerçekleşecekse şimdiden işe alımların başlaması gerekiyor” diye konuştu.

Haberde, Amazon’un New York’ta henüz taşınmak için bir yer kiralamadığı veya satın almadığı da belirtildi. Ancak New York Meclisinde Şubat ayı sonunda Amazon ile ilgili bir oturum düzenleneceği kaydedildi.

Amazon’un, New York’ta Long Island City bölgesine açılacak yeni genel merkezinin 25 bin kişiye ortalama 150 bin dolar maaş verecek olması, yatırımcıları, bölge esnafını ve emlakçıları mutlu etse de yatırımın devlet ve belediye teşvikleriyle yapılacak olması, Amazon’a vergi indirimlerinin uygulanacak olması büyük tepkilere yol açmıştı. Amazon’un New York’a taşınmaması için günlerce süren protesto gösterileri düzenlenmişti.

​Amazon’a vergi indirimleri ve hibeler tepki görmüştü

Amazon’un Long Island City'deki genel merkezine 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamasının ardından şirketin bu yatırımı tamamlaması için New York eyaleti şirkete 1,5 milyar dolar vergi indirimi ve hibe teklif etti. New York Belediyesi de şirkete toplamı 2,8 milyarlık teşvik sağlayacağını açıklanmıştı.