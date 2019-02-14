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Amazon New York’ta Merkez Kurmayacak

14.02.2019 23:19 | Son Güncelleme

Online perakende devi Amazon bir yıllık araştırma sürecinin ardından New York’ta yeni bir merkez kurma kararından vazgeçtiğini açıkladı

Amazon New York’ta Merkez Kurmayacak

Online perakende devi Amazon bir yıllık araştırma sürecinin ardından New York’ta yeni bir merkez kurma kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Amazon, şirkete verilen vergi teşviki sözlerinden memnun kalmayan New Yorklu siyasetçilerin muhalefetiyle karşılaşmıştı.

Şirket yaptığı açıklamada iki yeni merkezin daha önce açıklandığı gibi Virginia eyaletinin Arlington kentiyle Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacağını bildirdi ve bunlardan başka bir mekan arayışında olmadıklarını kaydetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Amazon’un kararının ardından “New York ne olursa olsun yükselmeye devam edecek” diye konuştu.

Açıklamasında Blasio, “New York’ta hayatta kalmak için katı olmanız gerekir. Biz Amazon’a iyi bir komşu olması ve dünyanın en harika kentinde iş yapması için fırsat verdik. Ama Amazon topluluğumuzla birlikte çalışmak yerine bu fırsatı kenara itti” ifadelerini kullandı. Blasio, “Amazon New York’un değerini bilmezse rakipleri bilecektir” dedi.

Amazon, New York’ta Long Island City bölgesinde de üçüncü bir merkez açmayı planlıyordu. Şirketin buraya 2,5 milyar dolarlık yatırım yapabileceğini açıklamasının ardından New York eyaleti şirkete 1,5 milyar dolar vergi indirimi ve hibe teklif etmişti. New York Belediyesi’nin de şirkete toplamı 2,8 milyarlık teşvik sağlayacağını açıklanmıştı.

Hem eyalet hem de belediyenin milyarlarca dolarlık şirkete bu teşvikleri sağlaması New Yorklular’ın tepkisine neden olmuştu. Amazon’un Queens bölgesine taşınacağının açıklanması sonrasında bölgedeki ev ve işyerlerinin kiralarıysa artmıştı.

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