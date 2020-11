Amazon ormanlarında 12.500 yıllık çizimler bulundu

Arkeolog ekibini yöneten ve İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde profesör olarak çalışan arkeolog Jose Iriarte, “Oraya gittiğinizde duygularınız kabarıyor… Burada onbinlerce yıllık çizimlerden bahsediyoruz. Her köşeye baktığınızda yeni bir çizim görüyorsunuz. Çizimler o kadar doğal ve o kadar güzel ki örneğin bir at çizimine baktığınızda bunun bir at olduğunu anlıyorsunuz. Buz devrindeki vahşi atların büyük suratları olurdu ve bu çizimlerde her şeyi görebiliyorsunuz” dedi.

Çizimlerde balık, kaplumbağa, kertenkele, kuş olduğuna dikkat çeken bilim insanları bazı çizimlerde insanların olduğunu da söyledi. Bazı çizimlerde insanların el ele tutuştuğunu gösteren şekiller olduğunu aktaran uzmanlar, “Bir figürün kafasında kuş maskesi vardı” dedi.